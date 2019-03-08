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Emre annesini yeniden duyabiliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kullandığı işitme cihazının bozulması üzerine 3 yıldır annesinin sesine hasret kalan işitme ve zihin engelli 17 yaşındaki Emre Bozkurt, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazına yeniden kavuştu.

Emre annesini yeniden duyabiliyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kullandığı işitme cihazının bozulması üzerine 3 yıldır annesinin sesine hasret kalan işitme ve zihin engelli 17 yaşındaki Emre Bozkurt, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazına yeniden kavuştu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğuştan işitme ve zihinsel engelli olan Emre Bozkurt, bebekliğinden itibaren işitme cihazı kullanmaya başladı. 3 yıl önce işitme cihazı bozuldu. Ailesi maddi yetersizliklerden dolayı yeni cihaz alamadı. Duyamadığı için evden dışarı çıkamayan Bozkurt’un yardımına İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı, İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği ve hayırseverler yetişti. 15 bin TL değerindeki işitme cihazı, toplanan paralar ile alınıp, Zihinsel Engelli Derneği'nce düzenlenen törende Emre Bozkurt’a verildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden ve İZED Başkanı Halil Peynirci'nin de katıldığı törende, 3 yıl aradan sonra yeniden duyan Emre Bozkurt, cihazın alınması için el uzatan herkese teşekkür etti. Emre’nin annesi Türkan Bozkurt da "Kaymakamlığımıza, dernek başkanımıza, dernek yönetimine ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Oğlum üç yıldır duymuyordu. Cihazı bozulmuştu. Artık duyabiliyor" dedi.

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Emre annesini yeniden duyabiliyorEmre annesini yeniden duyabiliyorEmre annesini yeniden duyabiliyorEmre annesini yeniden duyabiliyor

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