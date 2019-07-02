EMRE AŞIK 2 ÇOCUĞUNU İCRA YOLUYLA TESLİM ALIRKEN OLAYLAR ÇIKTI

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) ESKİ futbolcu Emre Aşık, 4 aydır göremediği çocukları 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızının geçici velayetini aldı. Emre Aşık, haciz kararıyla çocuklarını alırken olaylar çıktı. Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, 2 polis memuru, pedagog ve icra memuru, Yağmur Aşık ve annesinin kendilerine yumruklarla saldırdığını ileri sürdü. Darp raporu alan icra heyeti, Yağmur Aşık ve annesinden şikayetçi oldu.

YAĞMUR AŞIK'A "ÇOCUKLARA KÖTÜ MUAMELE"DEN DAVA

Yağmur Aşık hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen ay çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘basit yaralama ve kötü muamele’ suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Emre Aşık, avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla boşanma davalarının görüldüğü İstanbul 10'uncu Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek çocuklarının geçici velayetini istemişti. Mahkeme geçtiğimiz cuma günü aldığı kararla çiftin 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızlarının velayetini tedbiren baba Emre Aşık’a verdi.