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Emre Aşık 8 yıllık eşi Yağmur Aşık ile boşandı

06.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davasında sona gelindi. Olaylı sürecin ardından çift boşandı.

Emre Aşık 8 yıllık eşi Yağmur Aşık ile boşandı

ESKİ futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.

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VELAYET BABAYA VERİLDİ

Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

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