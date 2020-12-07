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Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'tan affetme şartları

07.12.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'tan affetme şartları

Boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, canlı yayında yine ilginç sözler söyledi. Emre Aşık'a "Mutlu musun?" sorusunu yönelten Sarnıç, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" dedi.

Eski futbolcu eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç gündemden düşmüyor! Emre Aşık'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, katıldığı bir programda yine ilginç sözler söyledi.

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"Ne söylemek istersin?" sorusuna, "Mutlu musun?" diyerek karşılık veren Sarnıç, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" ifadelerini kullandı. Sarnıç açıklamasında "Geriye dönmek isterdim. Fuhuş damgası yememek, düzgün bir şekilde anlaşmak isterdim" dedi.

Sarnıç, "10 yıl sonra bu durumu çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna ise "Bir şekilde açıklayacağız başa gelen çekilir. Bunu düzeltmekte bozmakta bizim elimizde" yanıtını verdi.

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tabi parasız kalınca affedersin.

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