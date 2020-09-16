Emre Aşık’ı öldürmesi için tutulduğu iddia edilen Erdi Sungur’dan şoke eden ifadeler!

Beyaz TV’de Seren Serengil ve Arto’nun sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’la yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı. Erdi Sungur’un açıklamalarında Yaşar İpek’in adının geçmesi Seren Serengil’i şoke etti. Yağmur Aşık ve Yaşar İpek’in aralarında özel bir bağ olduğunu söyleyen Erdi Sungur’un açıklamaları Seren Serengil’i şaşırttı.

‘YAŞAR İPEK YANIMA GELDİ’

Emre Aşık’ın evinde beraber yaşadıklarını belirten Erdi Sungur, evi Yaşar İpek’in de ziyaret ettiğini söyledi. Sungur, “Ben normalde tanımam. ‘Yaşar İpek geliyor’ dedi bana. Ben de ‘o kim’ dedim. İnternetten baktım seninle evli olduğunu öğrendim. Bu geldi, oturdular. Ben sonradan beraber yata gittiklerini ve bir şeyler yaşadıklarını öğrendim. Aralarında normal sevgiden çok daha farklı bir ilişki var” ifadelerini kullandı. Erdi Sungur’un açıklamalarına Seren Serengil ise “Onu artık hiç duymak istemiyorum” cevabını verdi.

‘EMRE BEY’İN YANINDAYIM’

Yağmur Sarnıç’ın hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu ifade eden Sungur, “Yağmur Sarnıç benden Emre Aşık’ı vurmamı istedi. ‘Kendisi televizyona çıkıp Emre Bey beni vurdurtmak için 2 milyon TL verdi’ dedi. Neden bunu dedi? Çünkü kendisi yapacak ama yol hazırlıyor. Ben Emre Bey’e böyle bir teşebbüste bulunmadım. Emre Bey istese de istemese de ben onun yanındayım” dedi. Erdi Sungur’un açıklamaları Seren Serengil ve Arto’nun ağzını açık bıraktı.

