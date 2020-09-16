MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emre Aşık’ı öldürmesi için tutulduğu iddia edilen Erdi Sungur’dan şoke eden ifadeler!

Emre Aşık’ı öldürmesi için tutulduğu iddia edilen Erdi Sungur’dan şoke eden ifadeler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Yağmur Sarnıç ve sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur yeniden magazin gündemine yerleşti. Yağmur Sarnıç’ın, kiralık katil olduğu iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur’u eski eşi Emre Aşık'ı ve onun avukatı Funda Sadıkahmet’i öldürmek için tuttuğu iddia edilmişti. İddialara göre Yağmur Aşık’ın Erdi Sungur’a 10 milyon TL teklif ettiği konuşulmuştu. İddiaların odağındaki Erdi Sungur ilk kez hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Beyaz TV’de Seren Serengil ve Arto’nun sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’la yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı. Erdi Sungur’un açıklamalarında Yaşar İpek’in adının geçmesi Seren Serengil’i şoke etti. Yağmur Aşık ve Yaşar İpek’in aralarında özel bir bağ olduğunu söyleyen Erdi Sungur’un açıklamaları Seren Serengil’i şaşırttı.

‘YAŞAR İPEK YANIMA GELDİ’

Emre Aşık’ın evinde beraber yaşadıklarını belirten Erdi Sungur, evi Yaşar İpek’in de ziyaret ettiğini söyledi. Sungur, “Ben normalde tanımam. ‘Yaşar İpek geliyor’ dedi bana. Ben de ‘o kim’ dedim. İnternetten baktım seninle evli olduğunu öğrendim. Bu geldi, oturdular. Ben sonradan beraber yata gittiklerini ve bir şeyler yaşadıklarını öğrendim. Aralarında normal sevgiden çok daha farklı bir ilişki var” ifadelerini kullandı. Erdi Sungur’un açıklamalarına Seren Serengil ise “Onu artık hiç duymak istemiyorum” cevabını verdi.

‘EMRE BEY’İN YANINDAYIM’

Yağmur Sarnıç’ın hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu ifade eden Sungur, “Yağmur Sarnıç benden Emre Aşık’ı vurmamı istedi. ‘Kendisi televizyona çıkıp Emre Bey beni vurdurtmak için 2 milyon TL verdi’ dedi. Neden bunu dedi? Çünkü kendisi yapacak ama yol hazırlıyor. Ben Emre Bey’e böyle bir teşebbüste bulunmadım. Emre Bey istese de istemese de ben onun yanındayım” dedi. Erdi Sungur’un açıklamaları Seren Serengil ve Arto’nun ağzını açık bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Koronavirüs engeli! İptal edildi...Koronavirüs engeli! İptal edildi...
Survivor Berkan askerlik için saçlarını kazıttı! Survivor Berkan askerlik için saçlarını kazıttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Su borularını toplayan işçiler fark etti
Su borularını toplayan işçiler fark etti
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak!
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Coşkun Sabah: Nota bilen şarkıcı sayısı 10’u geçmez
Coşkun Sabah: Nota bilen şarkıcı sayısı 10’u geçmez
MasterChef'e koronavirüs engeli: Dış çekimler iptal edildi
Koronavirüs engeli! İptal edildi...
Emily Ratajkowski: Dağ evinde tacize uğradım
'Dağ evinde tacize uğradım'
Şarkıcı Fatih Tekin'den duyarlı hareket
Şarkıcı Fatih Tekin'den duyarlı hareket
Ablasına dava açan Hadise sitesini geri alamayınca yeni çare üretti!
Ablasından ümidi kesti! Yeni yol buldu
Belini daha ince göstermek için bol kot pantolon giyen ünlüler
Sırrı ortaya çıktı! Kıvrımlarını...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.