MAGAZİN

Emre Aşık ile Yağmur Aşık adliyede tartıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Emre Aşık ile Yağmur Aşık bugün pedagog görüşmesinde karşı karşıya geldi. İkili adliyede tartıştı.

Emre Aşık ile Yağmur Aşık adliyede tartıştı!

Emre Aşık üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık ile karşılıklı olarak boşanma davası açmıştı. Bugün ikili pedagog görüşmesinde karşı karşıya geldi. Yağmur Aşık çocuğun babasında değil arkadaşında kalmasını istedi.

Emre Aşık ise “Babası benim, benim yanımda kalacak” diyerek bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine pedagog, Yağmur Aşık'a "Babasıyla görüşmesin mi?" diye sordu. Bu soruya sinirlenen Yağmur Aşık pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturdu ve adliyeden ayrıldı. (gecce.com)


PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Üstü ayrı altı ayrı olay oldu! Yeni stiliyle rol çaldı Üstü ayrı altı ayrı olay oldu! Yeni stiliyle rol çaldı
Perran Kutman'ın acı günü Perran Kutman'ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık Yağmur Aşık boşanma kavga

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülben Ergen suskunluğunu bozdu! 'Devamı gelecek'

Gülben Ergen suskunluğunu bozdu! 'Devamı gelecek'

Khloe Kardashian yeni stiliyle tüm dikkatleri üstüne çekti

Üstü ayrı altı ayrı olay oldu! Yeni stiliyle rol çaldı

Perran Kutman'ın acı günü

Perran Kutman'ın acı günü

Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı! İşte yeni aşkı Cenk Küpeli

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yasak Elma'nın Yıldız'ı dekoltesiyle olay oldu

Derin göğüs dekoltesi olay oldu

Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner'dan cinsellik itirafı

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu cinsellik itirafıyla gündemde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.