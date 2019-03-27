Emre Aşık ile Yağmur Aşık adliyede tartıştı!

Emre Aşık üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık ile karşılıklı olarak boşanma davası açmıştı. Bugün ikili pedagog görüşmesinde karşı karşıya geldi. Yağmur Aşık çocuğun babasında değil arkadaşında kalmasını istedi.

Emre Aşık ise “Babası benim, benim yanımda kalacak” diyerek bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine pedagog, Yağmur Aşık'a "Babasıyla görüşmesin mi?" diye sordu. Bu soruya sinirlenen Yağmur Aşık pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturdu ve adliyeden ayrıldı. (gecce.com)



