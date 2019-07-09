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Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasındaki Emre - Yağmur Aşık çifti, canlı yayında birbirine girdi. Eski futbolcunun En büyük hatam ona güvenmek demesine sinirlenen Yağmur Aşık, eşini 'alengirli işlerini' ortaya dökmekle tehdit etti.

Günlerdir boşanma süreci ve çocuklarının velayet davasıyla gündemde olan Yağmur- Emre Aşık çifti, önceki gün telefonla televizyon programına bağlandı. Tehditlerin havada uçuştuğu programda Emre Aşık, “Yağmur bana icra yoluyla gelmen lazım dedi. Olaylar o yüzden o raddeye geldi. 15 günde görüş günü verildiği için zoruma gitti. Yağmur benimle hakaret ve tehdit içerikli konuşuyordu. Yağmur, ablamı darp ve tehdit etti. En büyük hatam Yağmur’a güvenmek oldu.

"SENİN ALENGİRLİ İŞLERİNİ ANLATIRSAM GÖRÜRSÜN"

Beni uyaran arkadaşlarıma rağmen kararımı verdim. İyi giden ticari hayatım altüst oldu. Yağmur beni herkesten uzaklaştırdı. Ticari hayatımda çok kayıp oldu. Demek ki yaşanması gerekiyormuş. Benim de imtihanım bu. Yağmur’un yaptığı hataları gençliğine verdim” açıklamasını yaptı. Emre Aşık’ın bu sözleriyle çileden çıkan Yağmur Aşık ise davalı olduğu eşine “Ben madem bu kadar kötü bir kadındım, neden ablasının yaptığı usulsüzlükleri söylemiyor? Bu ev onun olamaz, ben ona her şekilde destek oldum. Benim psikolojimi bozan kendisi ve ailesi. Emre damgayı bana değil, çocuklara yapıştırdı. Senin alengirli işlerini anlatırsam görürsün” diyerek tehditler savurdu. Yağmur Aşık’ın tehditleri karşısında sessiz kalmayan Emre Aşık “Benim alnım ak” yanıtını verdi.

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Emre Aşık yağmur sarnıç

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