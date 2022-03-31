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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç aranıyordu! Yağmur Sarnıç meğer Bakırköy Kadın Cezaevi'ndeymiş

31.03.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı ve tetikçi tuttuğu iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Hakkında kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç’ı polis yaklaşık iki aydır arıyordu. Sarnıç'ın teslim olduğu ve Bakırköy Kadın Cezaevi'nde bulunduğu ortaya çıktı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç aranıyordu! Yağmur Sarnıç meğer Bakırköy Kadın Cezaevi'ndeymiş

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç imza attığı skandallarda gündemden düşmüyor. Sarnıç son olarak Aşık'ı öldürtmek için plan yaparak tetikçi tuttuğu iddialarıyla gündemdeydi. Hakkında kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç’ı polis yaklaşık iki aydır arıyordu.

Yağmur Sarnıç bir süre önce çevirmeye yakalandı. Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da raftan indirildi. Pek çok cezası bulunan ünlü isim uzun süredir aranıyordu.

TESLİM OLDU

İki aydır polis tarafından aranan Sarnıç, pazartesi sabahı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip teslim oldu. Sabah'ın haberine göre; salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın yakalama kararları olan dosyalar için de ifadesi alındı.

Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı gün, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.

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Yağmur Sarnıç
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