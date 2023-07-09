Emre Aşık'tan yıllar sonra boşanan Yağmur Sarnıç'tan olay iddialar! Melis Sezen ve çoklu ilişki iddiası şoke etti

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan nihayet boşandı.

Yağmur Sarnıç'a tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açılmış ve ikili arasında şoke eden olaylar yaşanmıştı. Boşanma davasının yeniden görülüp karar verilmesinden sonra eski eş şoke eden paylaşımlar yaptı.

MELİS SEZEN İDDİASI ŞAŞIRTTI

Sarnıç, Emre Aşık'ın Melis Sezen ile aşk yaşadığını iddia etti. "Ben de delillerimle zinadan dava açacağım" diyen Yağmur Sarnıç paylaşımında şu iddialarda bulundu:

"Melis Sezen var ilİşki yaşadığın karımı seviyorum deyip engelleyip kurtulamadığın... Gruplar, translar ve saplantılı aşığın avukatın vardı di mi? Beni çocuklarla da tehdit edemezsin ama ben işte şimdi o elimdeki kullanmadığım her şeyi kullanacağım, çocuklarım için kullanmadım bekledim adam olursun diye artık senin ne olduğunu herkes görsün."