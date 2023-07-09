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Emre Aşık'tan yıllar sonra boşanan Yağmur Sarnıç'tan olay iddialar! Melis Sezen ve çoklu ilişki iddiası şoke etti

09.07.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç uzun yıllardır kanlı bıçaklı durumda. Eşini öldürtmek için adam tuttuğu iddia edilen Sarnıç ve Emre Aşık sonunda boşandı. Boşanma sonrası eski eşten şoke eden paylaşımlar geldi.

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan nihayet boşandı.

Yağmur Sarnıç'a tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açılmış ve ikili arasında şoke eden olaylar yaşanmıştı. Boşanma davasının yeniden görülüp karar verilmesinden sonra eski eş şoke eden paylaşımlar yaptı.

MELİS SEZEN İDDİASI ŞAŞIRTTI

Sarnıç, Emre Aşık'ın Melis Sezen ile aşk yaşadığını iddia etti. "Ben de delillerimle zinadan dava açacağım" diyen Yağmur Sarnıç paylaşımında şu iddialarda bulundu:

Ekran Alıntısı

"Melis Sezen var ilİşki yaşadığın karımı seviyorum deyip engelleyip kurtulamadığın... Gruplar, translar ve saplantılı aşığın avukatın vardı di mi? Beni çocuklarla da tehdit edemezsin ama ben işte şimdi o elimdeki kullanmadığım her şeyi kullanacağım, çocuklarım için kullanmadım bekledim adam olursun diye artık senin ne olduğunu herkes görsün."

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç anne çocuğun

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