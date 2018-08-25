HABER

Emre Aydın, yayla şenliğinde coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de Toroslar Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği yayla şenliklerinde sahne alan Emre Aydın, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Emre Aydın, yayla şenliğinde coşturdu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Toroslar Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği yayla şenliklerinde sahne alan Emre Aydın, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Ayvagediği Mahallesi'nde bulunan futbol sahasındaki konsere Belediye Başkanı Hamit Tuna, eşi Aydan Tuna ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Başkanı Hamit Tuna, ağustos ayının Türk milleti adına zaferler ayı olduğunu belirterek, "Yayla şenliklerimiz ile amacımız; hem tarihimizi ve kültürümüzü dillendirmek, hem atalarımızın kazanmış olduğu şanlı zaferleri genç neslin belleklerine kazımak hem de millet olarak aidiyet duygusunu daha da arttırmaktır" dedi.
Konuşmaların ardından şarkıcı Emre Aydın havai fişek gösterileri arasında sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Ayvagediği'nde unutulmaz bir gece yaşatan Emre Aydın'a Başkan Tuna çiçek ve üzerinde Toroslar Belediyesi'nin logosu bulunan çini işlemeli kahve fincanı armağan etti.

FOTOĞRAFLI

Emre Aydın, yayla şenliğinde coşturduEmre Aydın, yayla şenliğinde coşturduEmre Aydın, yayla şenliğinde coşturduEmre Aydın, yayla şenliğinde coşturdu

PARTNERHeyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık! Heyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık!
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile taksi çarpıştı: 18 yaralıGaziantep'te yolcu midibüsü ile taksi çarpıştı: 18 yaralı
Firari silah kaçakçısı operasyonla yakalandıFirari silah kaçakçısı operasyonla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.