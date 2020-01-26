Emre Belözoğlu'ndan iddilara tepki

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin asla söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.

"Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu şöyle konuştu:

"Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim."

(AA)

