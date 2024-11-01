SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! ''Galatasaray'da oynamak ayıp değil''

Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! ''Galatasaray'da oynamak ayıp değil''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 00:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunurken, Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı - lacivertlileri tecih etmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! ''Galatasaray'da oynamak ayıp değil''

Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük yapan ve son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, SkySpor'a açıklamalar yaptı.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

''SADECE FENERBAHÇE FORMA İÇİN MÜCADELE ETMEDİM''

2

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı - lacivertli taraftarlarıyla arasında yaşanan olaylar için konuşan Belözoğlu, ''Fenerbahçe taraftarının bana 10 dakika küfür etmesi, anneme küfretmesi beni elbette ki çok üzer. Ben sadece Fenerbahçe forması için mücadele etmedim. Fenerbahçe'deki her zorluğun merkezi oldum. Bayrağı taşımaktan şeref bildim" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'DA OYNAMAK AYIP DEĞİL''

3

Galatasaray'da oynaması ve daha sonra Fenerbahçe'yi tecih etmesiyle ilgili konuşan Emre Belözoğlu,"Galatasaray'da oynamak da ayıp değil. Bugünlere gelmemde Galatasaray camiasının bende emeği vardır ama yıllar önce Fenerbahçe'yi seçtim ve bu kararın arkasındayım." sözlerini sarf etti.

''BİRİLERİNE YARANMAK İÇİN SÖYLEMEDİK''

4

Fenerbahçe sevgisine vurgu yapan Belözoğlu, "Çocukluğumdan beri tuttuğum takım Fenerbahçe ve üzerinde en çok gurur duyduğum, ailemle mutluluğu paylaştığım forma da Fenerbahçe formasıydı. Bunu söylerken birilerine yaranmak için de söylemedik. Kimseye de böyle bir ihtiyacımız yok." dedi.

''ÇOCUĞUMUN TAKIMINI ÇEVİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM''

Bv9otOXCcAAOFZh

çocuklarının hangi takımı tuttuklarını da açıklayan Belözoğlu, "Oğlum Ömer ve kızım Neda fanatik Fenerbahçe'li. Fenerbahçe kaybedince moraller bozuk,sınavları kötü geçiyor. Oğlum Fenerbahçe'li olmasaydı kısa devre yapabilirdim. Çevirmek için çok uğraşırdım" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den derbi açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den derbi açıklaması!

Yunan basınından sarsıcı Fatih Terim değerlendirmesi!

Yunan basınından sarsıcı Fatih Terim değerlendirmesi!

Fenerbahçe maçı öncesi şoke eden sakatlık...

Fenerbahçe maçı öncesi şoke eden sakatlık...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.