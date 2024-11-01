Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! ''Galatasaray'da oynamak ayıp değil''

Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük yapan ve son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, SkySpor'a açıklamalar yaptı.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

''SADECE FENERBAHÇE FORMA İÇİN MÜCADELE ETMEDİM''

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı - lacivertli taraftarlarıyla arasında yaşanan olaylar için konuşan Belözoğlu, ''Fenerbahçe taraftarının bana 10 dakika küfür etmesi, anneme küfretmesi beni elbette ki çok üzer. Ben sadece Fenerbahçe forması için mücadele etmedim. Fenerbahçe'deki her zorluğun merkezi oldum. Bayrağı taşımaktan şeref bildim" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'DA OYNAMAK AYIP DEĞİL''

Galatasaray'da oynaması ve daha sonra Fenerbahçe'yi tecih etmesiyle ilgili konuşan Emre Belözoğlu,"Galatasaray'da oynamak da ayıp değil. Bugünlere gelmemde Galatasaray camiasının bende emeği vardır ama yıllar önce Fenerbahçe'yi seçtim ve bu kararın arkasındayım." sözlerini sarf etti.

''BİRİLERİNE YARANMAK İÇİN SÖYLEMEDİK''

Fenerbahçe sevgisine vurgu yapan Belözoğlu, "Çocukluğumdan beri tuttuğum takım Fenerbahçe ve üzerinde en çok gurur duyduğum, ailemle mutluluğu paylaştığım forma da Fenerbahçe formasıydı. Bunu söylerken birilerine yaranmak için de söylemedik. Kimseye de böyle bir ihtiyacımız yok." dedi.

''ÇOCUĞUMUN TAKIMINI ÇEVİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM''

çocuklarının hangi takımı tuttuklarını da açıklayan Belözoğlu, "Oğlum Ömer ve kızım Neda fanatik Fenerbahçe'li. Fenerbahçe kaybedince moraller bozuk,sınavları kötü geçiyor. Oğlum Fenerbahçe'li olmasaydı kısa devre yapabilirdim. Çevirmek için çok uğraşırdım" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.