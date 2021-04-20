Emre Belözoğlu'ndan sihirli dokunuş!

Fenerbahçe’de Gaziantep ve Başakşehir maçlarında elde edilen galibiyetlerde orta sahanın katkısı gözlerden kaçmadı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ÇÖZÜLDÜ

Erol Bulut döneminde 30 hafta boyunca tam anlamıyla çözülemeyen orta saha rotasyonu, Emre Belözoğlu ile problem olmaktan çıktı.

4-1-4-1

Birçok kaliteli ayağa sahip olan Fenerbahçe’de Belözoğlu bu isimleri aynı anda oynatarak farklı bir verim sağladı. Flaş transferlerle orta sahada bu sezon ses getiren sarı-lacivertlilerde, Gaziantep ve Başakşehir maçlarında 4-1-4-1 formasyonu uygulandı.

GUSTAVO 2 HAFTADIR YEDEĞE ÇEKİLDİ

Sosa, Pelkas, İrfan Can ve Mert Hakan aynı anda ilk 11’de yer alırken, Ozan Tufan da bu isimlere destek çıktı. Erol Bulut döneminin vazgeçilmez oyuncusu Luiz Gustavo da 2 haftadır yedeğe çekildi, ikinci yarılarda oyuna dahil edildi.

MAKSİMUM VERİM

Emre Belözoğlu, son 2 haftada orta sahalardan maksimum verim aldı. 3-1 kazanılan Gaziantep mücadelesinde Mert Hakan gol atarken, asistler Ozan Tufan ve Pelkas’tan geldi. 2-1 galip gelinen Başakşehir deplasmanında Ozan Tufan iki asist yaptı, Pelkas da 3 puanı sağlayan golü attı. Jose Sosa kısa sürede takımın lideri olurken, İrfan Can düzenli bir şekilde 11’e monte edildi.



