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Emre Büber hakkında olay iddia! Geri dönmesi için her yol denendi!

17.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021 sezonu yarışmacılarından Emre Büber'in vedası, Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Fenomen Ata Benli, eski yarışmacılara verilen son şans oyununun, Emre Büber'in yeniden MasterChef'e katılması için organize edildiğini iddia etti.

Emre Büber hakkında olay iddia! Geri dönmesi için her yol denendi!

MasterChef Türkiye yapımcıları, elenen yarışmacılara bir şans daha vermek için iki aşamalı bir oyun oynattı. Hafta başında düzenlenen oyunun galibi Azize ve Görkem olurken, fenomen Ata Benli çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

HER ŞEY EMRE'NİN GERİ DÖNMESİ İÇİN MİYDİ?

Fenomen Ata Benli, MasterChef'te hafta başında yayınlanan elenen yarışmacıları geri döndürme oyununun, Emre Büber'in yarışmaya yeniden katılması için düzenlendiğini öne sürdü. Emre Büber'in gidişinin izleyicide büyük bir üzüntü yarattığı ve reytinglerde düşüş yaşandığı konuşuluyordu. Her ne kadar bu geri gelme kuralının, yarışmanın başından beri var olduğu iddia edilse de, Ata Benli, oyunun Emre Büber'in elenmesinden sonra Acun Medya tarafından ortaya atıldığını anlattı.

TEKLİFİ KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Söylentiye göre yapım, Emre Büber'in geri dönüşünün reytinglere iyi geleceğini düşünüyordu. Ancak Emre Büber, yapım tarafından kendisine verilen son şansı geri çevirdi ve oyuna katılmama kararı aldı. ''Asıl amaç Emre'nin yarışmadan çekildikten sonra 10 gün kadar ailesiyle vakit geçirmesi ve psikolojisini toparlayıp geri gelmesiydi'' ifadelerini kullanan Ata Benli, Emre'nin bu teklifi kesin bir dille reddettiğini öne sürdü.

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Acun Ilıcalı Masterchef
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