Emre Can Bağ kimdir? CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

EMRE CAN BAĞ KİMDİR?

Emre Can Bağ, CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanıydı. 28 yaşında olduğu öğrenilen Emre Can Bağ Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu yaralandı.

CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın ambulansla hastaneye giderken yaşamını yitirdiği aktarıldı.

CHP AMASYA GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI EMRE CAN BAĞ'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Emre Can Bağ idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'ne devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Bağ, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

EMRE CAN BAĞ KAÇ YAŞINDAYDI?

CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın 28 yaşında olduğu öğrenildi.

Emre Can Bağ'ın cansız bedeni Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.