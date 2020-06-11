Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Dün katıldığı televizyon programındaki sözlerinin farklı noktalara çekildiğini ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, partisinin zarar görmemesi için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayvalı'nın açıklamaları şöyle:

"Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum. "

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum. — Emre Cemil Ayvalı ???? ???????? (@emrecemil35) June 11, 2020

NE OLMUŞTU?



Dün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, şunları ifade etmişti:

"Eğer ki AK Parti FETÖ’yle bürokraside geçmişte kol kolaydı diyorsanız… Bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzeninde atama düzeni şöyleydi: 2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım.

Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur."



