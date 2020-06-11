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Emre Cemil Ayvalı: AKP Medya Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

11.06.2020 21:06 | Son Güncelleme

Çarşamba akşamı katıldığı bir tartışma programında sarf ettiği sözler nedeniyle tepki toplayan Adalet ve Kalkınma Partisi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Emre Cemil Ayvalı: AKP Medya Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ayvalı'nın dün akşam CNN Türk'teki bir tartışma programında sarf ettiği sözler tepki toplamıştı.

Ayvalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum" dedi.

1988 doğumlu olan Ayvalı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kollarında görev yaparak 2006 yılında siyasete girdi.

Partinin internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, Ayvalı 2018 Genel Seçimleri'nde İzmir 1. Bölge 6. Sıradan Milletvekili Adayı oldu ve Eylül 2018'den bu yana Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ayvalı, "Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır" dedi.

https://twitter.com/emrecemil35/status/1271043627465269248

Ayvalı ne demişti?

Ayvalı, Çarşamba akşamı katıldığı programda, "FETÖ ile AK Parti bürokraside geçmişte kol kola girdiyse, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" demişti.

Ayvalı "Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/Saliimsen/status/1270960561757532161

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada tartışılmış ve Twitter'da Türkiye gündemine girmişti.

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