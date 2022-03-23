Emre Gezek - Recep Gezek kimdir? Emre Gezek vurgunu hangi bankadan yaptı?

Samsun'da Recep ve Emre Gezek kardeşler, özel bir bankanın hesabından tesadüfen 16 milyar lirayı kendi hesaplarına geçirdi. Bu para aktarımı sonrası Gezek kardeşler, kendilerine lüks otomobil ve telefon alırken, aynı zamanda borcu olan akrabaların da borcunu ödedi. Bu olayın ortaya çıkmasından sonra Recep Gezek ve Emre Gezek hakkında soruşturma başlatıldı. Filmleri aratmayan senaryosu ile Gezek kardeşlerin merak edilen hayatını haberimizde işledik...

RECEP GEZEK-EMRE GEZEK KİMDİR?

Recep Gezek, Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışıyordu. Gezek (26), kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya göre, iki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. İki günde 70’e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, araba aldı. Bu harcamaların dışında borcu olan akrabalarının da borcunu ödedi.

EMRE GEZEK VURGUNU HANGİ BANKADAN YAPTI?

Bazı akrabalarının da borçlarını ödeyen Gezek kardeşlerin yakalanması uzun sürmedi. Gezek kardeşler, masaj salonuna giderken polis kontrolüne yakayı ele verdiler. İki kardeş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. İki kardeş, adli kontrolden sonra serbest bırakıldı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip milyarlarca liralık bu olayı sorguluyor.

GEZEK VURGUNU NEDİR?

Tüm Türkiye film gibi senaryosu ile Gezek vurgununu konuşuyor. Abi Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl geçirdiğini şöyle anlattı; “Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse Senedi hesabından ‘para çek’ yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM’den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu. Durumu aile büyüklerimize anlattık. ‘Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin’ dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik.

Kardeşimle havale yaparken hesap bloke oluyordu. Bankayı aradığımızda ‘Güvenlik sebebiyle olmuştur’ diyorlardı. Blokenin kaldırılmasını istedik, onlar da kaldırdılar. İki gün sonra kardeşim Recep’i aradılar. ‘Hesabına yüklü para girişleri var, bunun kaynağı nedir, haberiniz var mı?’ diye sordular. Kardeşim de ‘Haberim var’ dedi. Banka görevlisi ‘Nereden geldi?’ diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı ‘Bu kadar yatırımınız var mıydı?’ diye sordu. Kardeşim de ‘Olmasaydı çekemezdim’ dedi. Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Parayı devlete bağışlayacaktık.”

Recep Gezek ise ifadesinde; “Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım.” dedi.

Emre Gezek ve Recep Gezek kardeşler hakkındaki soruşturma halen devam ediyor.

