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Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü? Emre Gönlüşen hastalığı nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Beğeniyle takip edilen, spor ve basın dünyasının önemli isimlerinden olan Emre Gönlüşen hayata gözlerini yumdu. Ünlü spikerin vefat haberinin ardından yaşamı ve ölüm nedeni ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü? Emre Gönlüşen hastalığı nedir? İşte detaylar…

Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü? Emre Gönlüşen hastalığı nedir?

NTV Spor ekranlarından tanınan ve farklı spor kanallarında da çalışan Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Spor spikerinin vefat haberinin ardından Emre Gönlüşen hastalığı ve Emre Gönlüşen biyografi hakkında araştırma yapılmaya başladı. Peki, Emre Gönlüşen niye öldü? Emre Gönlüşen hastalığı nedir? İşte Emre Gönlüşen ile ilgili tüm detaylar…

Emre Gönlüşen neden öldü?

Emre Gönlüşen’in vefat haberinin ardından Emre Gönlüşen kanser mi ve Emre Gönlüşen ne kanseri soruları sorulmaya başladı. Genç spor spikerinin bir süredir kanser tedavisi görmekte olduğu biliniyordu. Emre Gönlüşen kolon kanseri teşhisi sonrası tedavi görüyordu ve geçtiğimiz aylarda kanseri yenmek için mücadele verdiğine dair paylaşım yapmıştı. Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen’e kanser teşhisi 2019 yılının şubat ayında konulmuştu.

Emre Gönlüşen kimdir?

Sevenlerini büyük bir üzüntüye boğan vefat haberinin ardından Emre Gönlüşen nereli ve Emre Gönlüşen kaç yaşında sorusu sorulmaya başladı. 22 Ekim 1978 Adana doğumlu olan Emre Gönlüşen yaş olarak henüz 42 yaşındaydı. Emre Gönlüşen sesi ve diksiyonu konusunda Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı’nda iki yıl boyunca eğitim almış ve Adanaspor maçlarını seslendirmek için televizyon dünyasına adım atmıştı. Önceleri haber spikerliği, kurgu ve montaj gibi farklı alanlarda çalışan Emre Gönlüşen maç anlatımı konusunda özellikle tanınan ve sevilen bir isimdi.

İlk olarak TV8’de İnter - Milan maçını anlatması ile maç anlatımına başlamış ve ardından D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports gibi kanallarda çalışmıştı. Emre Gönlüşen çevresinde Beatles ve Rolling Stones hayranı olarak biliniyordu. Emre Gönlüşen ne zaman vefat etti sorusuna yanıt olarak ise ünlü spor spikeri 9 Ağustos 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

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