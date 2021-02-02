HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Emre isminin anlamı nedir? Çok sayıda futbolcu bu isme sahip! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Emre isminin anlamı nedir? Çok sayıda futbolcu bu isme sahip! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

02.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emre isminin anlamı nedir? Çok sayıda futbolcu bu isme sahip! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Bazı isimler yalnızca bazı dönemlerde popüler olurken bazı isimler ise her dönem anne ve babaların çocuklarına vermeyi tercih ettikleri arasında yer alıyor. Her dönem popülerliğini koruyan isimlerden bir tanesi de Emre. Bu nedenle Emre isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Emre ne demek sorusunun yanıtı, bu ismin analizi ve manası...

Dünyaya gelecek bir bebeğe isim seçmek, anne ve baba adaylarının en çok zorlandığı konulardan bir tanesi. Beğenilen bir ismin anlamı ve soyadı ile uyumu da detaylı olarak araştırılıyor. Her dönem popüler olan Emre ismini seçecek olan anne ve babalar, Emre isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Emre ne demek sorusunun yanıtı ve ismin analizi ile manası...

EMRE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erkek isimlerinden olan Emre, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin çok sayıda anlamından bahsediliyor. Bilinen ilk anlamı ise "aşık, tutkun". Bunun yanı sıra halk şairi anlamı da bulunuyor. Aynı zamanda kardeş ve arkadaş gibi anlamları da var. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor.

Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Türk futbolunda bu isme sahip çok sayıda futbolcu bulunuyor. Bu nedenle futbol camiasında bolca Emre isimli oyuncu olduğunu söylemek mümkün. İşte onlardan bir kısmı:

  • Emre Belözoğlu
  • Emre Aşık
  • Emre Mor
  • Emre Kılınç
  • Emre Akbaba
  • Emre Çolak
  • Emre Özkan
  • Emre Güral
  • Emre Taşdemir
  • Emre Can Coşkun

EMRE İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Emre isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • E: Karmaşık bir ruhsal dünyaya sahip, üzüntü ve sevinci birlikte yaşayabilen
  • M: Zeki, başarılı, ticari zekası gelişmiş
  • R: Karar almakta zorlanan, tereddütlü
  • E: Karmaşık bir ruhsal dünyaya sahip, üzüntü ve sevinci birlikte yaşayabilen

Koşulsuz, şartsız her ortamda girişken olduğunu belli eden bir insanların ikna kabiliyetleri de oldukça yüksek. Bu nedenle çevrelerinde etkileyici bir kişilik olarak biliniyorlar. Cesur oldukları için cesaret gereken konularda kendilerine mutlaka başvuruluyor. Güzelliklere düşkün olan ve hayatı olabildiğince güzel yaşamaya çalışan bu insanlar can sıkıntısı yaşamaktan nefret ediyorlar. Buna karşılık çok kolay da sıkılabiliyorlar. En kötü özellikleri de aslında kolay sıkılabilmeleri.

Ecrin isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimlerEcrin isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

EMRE İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Türkçe kökenli olan ve erkeklerde kullanılan bu ismin, TDK'nin kişi adları sözlüğünde; aşık, tutkun, halk şairi kardeş ve arkadaş anlamlarından bahsediliyor. Bunun yanı sıra müptela ve vurgun gibi anlamları olduğu da biliniyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.

Değişkenlikten ve uysallıktan yana olan bu kişiler, yaratıcı fikirler ortaya koyma ve bunları gerçekleştirme konusunda oldukça başarılılar. Ancak sabırsızlıktan kaçınmaları ve kararsızlık yüzünden yanlış karar almaktan geri durmaları gerekiyor. Girişken ve enerjik oldukları için çevrelerinde sevilseler de bazı davranışları yeni tanıştığı kişiler tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Bu nedenle insanlarla olan iletişimlerine dikkat etmelerinde fayda var.

Emre isminin yanına yakışan isim olarak ise Can, Yunus, Yiğit, Yağız, Ali, Ahmet, Yuşa, Kaan ve Mert isimleri önerilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Çocuğunuza bu ismi koymayı düşünüyorsanız...Çocuğunuza bu ismi koymayı düşünüyorsanız...
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Ecrin isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

İşte son dönemin popüler isminin anlamı!

Bora isminin anlamı nedir? Çok sayıda ünlü bu isme sahip! İşte yanına yakışan isimler

Çocuğunuza bu ismi koymayı düşünüyorsanız...

İzmir'de araçlarıyla sel sularında mahsur kalan vatandaşların yardımına polis yetişti

Vatandaşların zor anları! Polis yetişti

Berna isminin anlamı nedir? Anlamını duyanlar çok şaşırıyor! Kur'an'da geçiyor mu?

Herkes kadın ismi zannediyor ama...

50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını

50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.