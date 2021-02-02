Emre isminin anlamı nedir? Çok sayıda futbolcu bu isme sahip! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Dünyaya gelecek bir bebeğe isim seçmek, anne ve baba adaylarının en çok zorlandığı konulardan bir tanesi. Beğenilen bir ismin anlamı ve soyadı ile uyumu da detaylı olarak araştırılıyor. Her dönem popüler olan Emre ismini seçecek olan anne ve babalar, Emre isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Emre ne demek sorusunun yanıtı ve ismin analizi ile manası...
Erkek isimlerinden olan Emre, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin çok sayıda anlamından bahsediliyor. Bilinen ilk anlamı ise "aşık, tutkun". Bunun yanı sıra halk şairi anlamı da bulunuyor. Aynı zamanda kardeş ve arkadaş gibi anlamları da var. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor.
Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Türk futbolunda bu isme sahip çok sayıda futbolcu bulunuyor. Bu nedenle futbol camiasında bolca Emre isimli oyuncu olduğunu söylemek mümkün. İşte onlardan bir kısmı:
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Emre isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Koşulsuz, şartsız her ortamda girişken olduğunu belli eden bir insanların ikna kabiliyetleri de oldukça yüksek. Bu nedenle çevrelerinde etkileyici bir kişilik olarak biliniyorlar. Cesur oldukları için cesaret gereken konularda kendilerine mutlaka başvuruluyor. Güzelliklere düşkün olan ve hayatı olabildiğince güzel yaşamaya çalışan bu insanlar can sıkıntısı yaşamaktan nefret ediyorlar. Buna karşılık çok kolay da sıkılabiliyorlar. En kötü özellikleri de aslında kolay sıkılabilmeleri.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Türkçe kökenli olan ve erkeklerde kullanılan bu ismin, TDK'nin kişi adları sözlüğünde; aşık, tutkun, halk şairi kardeş ve arkadaş anlamlarından bahsediliyor. Bunun yanı sıra müptela ve vurgun gibi anlamları olduğu da biliniyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.
Değişkenlikten ve uysallıktan yana olan bu kişiler, yaratıcı fikirler ortaya koyma ve bunları gerçekleştirme konusunda oldukça başarılılar. Ancak sabırsızlıktan kaçınmaları ve kararsızlık yüzünden yanlış karar almaktan geri durmaları gerekiyor. Girişken ve enerjik oldukları için çevrelerinde sevilseler de bazı davranışları yeni tanıştığı kişiler tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Bu nedenle insanlarla olan iletişimlerine dikkat etmelerinde fayda var.
Emre isminin yanına yakışan isim olarak ise Can, Yunus, Yiğit, Yağız, Ali, Ahmet, Yuşa, Kaan ve Mert isimleri önerilebiliyor.
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