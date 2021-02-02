Emre isminin anlamı nedir? Çok sayıda futbolcu bu isme sahip! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Dünyaya gelecek bir bebeğe isim seçmek, anne ve baba adaylarının en çok zorlandığı konulardan bir tanesi. Beğenilen bir ismin anlamı ve soyadı ile uyumu da detaylı olarak araştırılıyor. Her dönem popüler olan Emre ismini seçecek olan anne ve babalar, Emre isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Emre ne demek sorusunun yanıtı ve ismin analizi ile manası...

EMRE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erkek isimlerinden olan Emre, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin çok sayıda anlamından bahsediliyor. Bilinen ilk anlamı ise "aşık, tutkun". Bunun yanı sıra halk şairi anlamı da bulunuyor. Aynı zamanda kardeş ve arkadaş gibi anlamları da var. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor.

Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Türk futbolunda bu isme sahip çok sayıda futbolcu bulunuyor. Bu nedenle futbol camiasında bolca Emre isimli oyuncu olduğunu söylemek mümkün. İşte onlardan bir kısmı: