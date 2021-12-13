Emre Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

31 yaşındaki Emre Karaca, Avrupa’da ve dünyada Türkiye’yi temsil etti. Hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Emre Karaca, yıllardır dövüş sporlarının birçok çeşidiyile uğraşıyor.

EMRE KARACA KİMDİR?

1990’da doğan ve aslen Eskişehirli olan Emre Karaca, 9 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşıyor. Muaythai, kick boks ve boks yapan Karaca, Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası dâhil olmak üzere birçok alanda temsil etti.

Kendinden sonra gelen gençlere deneyimlerini anlatmak ve öğretmek için dövüş akademisi kuracağı öğrenilen Karaca, geçtiğimiz yıl yaptığı bi açıklamasında, dövüş alanında Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak istediğini ifade etmişti.



