HABER

Emre Kaya Altın Palmiye’ye damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Ünlü popçu Emre Kaya, 6’ncı Türkiye Altın Palmiye Ödüllerinde 3 ödül birden aldı.Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin buluştuğu 6’ncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Töreni’nde ünlü popçu Emre Kaya 3 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu.

Emre Kaya Altın Palmiye’ye damga vurdu

Ünlü popçu Emre Kaya, 6’ncı Türkiye Altın Palmiye Ödüllerinde 3 ödül birden aldı.

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin buluştuğu 6’ncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Töreni’nde ünlü popçu Emre Kaya 3 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu. Törende Ünlü sanatçı; ’yılın en iyi klibi (Nasıl Diye Sorma)’, ’yılın en iyi bestesi (Nasıl Diye Sorma)’, ’yılın en iyi müzik eğlence programı: (Emre Kaya apayrı -TRT Müzik) ödüllerinin sahibi oldu.
Yeni TV programı geliyor
Emre Kaya’nın yakın zamanda yeni bir TV programı ile sevenlerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Dosso Dossi’nin bu yaz yıldızı Bar RaaeliDosso Dossi’nin bu yaz yıldızı Bar Raaeli
Türk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdıTürk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte unutulmayan dizi aşıkları

İşte unutulmayan dizi aşıkları

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.