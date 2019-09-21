Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Burdur Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Burdur Gölü Festivali’nde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.

Burdur Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 19-31 Eylül tarihleri arasında Burdur Gölü Festivali düzenleniyor. Burdur Belediyesinin içinde yer aldığı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri, Uluslararası Spor Kültür Etkinlikleri kampanyası olan NowWeMove - Şimdi Hareket Zamanı, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (International Sport and Culture Association- ISCA) ve Avrupa Birliği Erasmus+ SPORT Projesi kapsamında Burdur Gölü Festivali, Uluslararası bir Festival olarak kabul edildi. Uluslararası Burdur Gölü Festivali’ne 21 ilden 500 sporcu iştirak ediyor. Spor etkinlikleri başta olmak üzere festivalde kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Emre Kaya rüzgarı esti

Festivalde ünlü şarkıcı Emre Kaya da konser verdi. "Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısı ile hayranlarını coşturan Emre Kaya, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan repertuvarla Burdurlu hayranlarıyla bir araya geldi. Kaya, konserde kendisine eşlik eden gençlerin videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yüreği ve sevgisi bizimle olan ve Burdur’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz Emre Kaya ve ekibine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.