HABER

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Burdur Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Burdur Gölü Festivali’nde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.Burdur Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 19-31 Eylül tarihleri arasında Burdur Gölü Festivali düzenleniyor.

Burdur Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Burdur Gölü Festivali’nde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.
Burdur Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 19-31 Eylül tarihleri arasında Burdur Gölü Festivali düzenleniyor. Burdur Belediyesinin içinde yer aldığı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri, Uluslararası Spor Kültür Etkinlikleri kampanyası olan NowWeMove - Şimdi Hareket Zamanı, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (International Sport and Culture Association- ISCA) ve Avrupa Birliği Erasmus+ SPORT Projesi kapsamında Burdur Gölü Festivali, Uluslararası bir Festival olarak kabul edildi. Uluslararası Burdur Gölü Festivali’ne 21 ilden 500 sporcu iştirak ediyor. Spor etkinlikleri başta olmak üzere festivalde kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Emre Kaya rüzgarı esti
Festivalde ünlü şarkıcı Emre Kaya da konser verdi. "Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısı ile hayranlarını coşturan Emre Kaya, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan repertuvarla Burdurlu hayranlarıyla bir araya geldi. Kaya, konserde kendisine eşlik eden gençlerin videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yüreği ve sevgisi bizimle olan ve Burdur’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz Emre Kaya ve ekibine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu

Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.