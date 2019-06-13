HABER

Emre Kaya Ortaca’ya damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 17:16 | Son Güncelleme

Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali’nde sahne performansı sergiledi.Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali’nde sahne performansı sergiledi.

Emre Kaya Ortaca’ya damga vurdu

Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali’nde sahne performansı sergiledi.

Emre Kaya, 10 binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen Muğla Ortaca Tarım, Turizm ve Çevre Festivali’nde sahne performansı sergiledi. Konsere ‘nefes’ isimli şarkısıyla başlayan Kaya, şarkının kısa sürede müzikseverler tarafından ezberlenmesi ve söylenmesi konusunda mutluluğunu dile getirdi.
En çok dinlenenler listesinde uzun süredir zirvede yer alan şarkısı ‘nasıl diye sorma’yı seslendiren Emre Kaya katılımcılardan tam not aldı.
Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da katılımcıları çoşturan Emre Kaya’ya seyircilerden büyük bir sevgi seli yansıdı. Sevenleri, konserinin bitmesinin ardından oteline gitmek için yola çıkan şarkıcının aracının önünü kesti. Emre Kaya da hayranlarını kırmayarak birebir fotoğraf çektirdi.

Emre Kaya Ortaca’ya damga vurdu

Emre Kaya Ortaca’ya damga vurdu

Emre Kaya Ortaca’ya damga vurdu

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
(Özel) Mahalli sanatçı ilk kez klip çekti(Özel) Mahalli sanatçı ilk kez klip çekti
Ünlü prodüktör Mehmet Derun’un ilk single çalışması yayınlandıÜnlü prodüktör Mehmet Derun’un ilk single çalışması yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.