HABER

Emre Kaya’dan yeni klip yeni imaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Emre Kaya, yeni teklisi ‘Nasıl Diye Sorma’nın klibinde yeni imajı ile kamera karşısına geçti.Ünlü sanatçı Emre Kaya’nın sözü ve müziği kendisine, aranjesi Erdem Kınay’a ait ‘Nasıl Diye Sorma’ isimli teklisi tüm dijital platformlarda yayına alındı.

Emre Kaya’dan yeni klip yeni imaj

Ünlü sanatçı Emre Kaya, yeni teklisi ‘Nasıl Diye Sorma’nın klibinde yeni imajı ile kamera karşısına geçti.

Ünlü sanatçı Emre Kaya’nın sözü ve müziği kendisine, aranjesi Erdem Kınay’a ait ‘Nasıl Diye Sorma’ isimli teklisi tüm dijital platformlarda yayına alındı. Single ve klip için yeni imaj yapan ünlü sanatçıya İtalyan moda markası sponsor oldu.

Ünlü moda devi sponsor oldu
Dünyaca ünlü İtalyan moda devi Versace, Emre Kaya’nın klibine sponsor oldu. Klipte pantolondan, ayakkabıya, bornozdan, yatak çarşafına kadar markanın ürünleri kullanıldı.
Tamamen 3D olarak çekilen klipte, senkronlar da sahneler de yeşil perdenin önünde çekildi. Emre Kaya’nın ‘Eros’u canlandırdığı klip, Beyonce, Justin Timberlake, Kylie Minoge, Rihanna kliplerinin yapıldığı 3D biçimiyle yapıldı ve Visual effect’ler için Londra’ya gönderildi.
Söz konusu klip 2 aylık bir çalışmanın ardından dün itibariyle tüm kanallarda yayına girdi.

Emre Kaya’dan yeni klip yeni imaj

Emre Kaya’dan yeni klip yeni imaj

Emre Kaya’dan yeni klip yeni imaj

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Barış Manço şarkılarıyla anıldıBarış Manço şarkılarıyla anıldı
Pehlivan develer nefes kestiPehlivan develer nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bir dergi 8 ünlü çıplak manken

Bir dergi 8 ünlü çıplak manken

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.