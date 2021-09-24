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  4. Emre Kınay'ın atölyesinin bulunduğu binada yangın! Camları kırıp müdahale ettiler

Emre Kınay'ın atölyesinin bulunduğu binada yangın! Camları kırıp müdahale ettiler

24.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Kınay'a ait Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ne yer alan Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nde gece yarısı yangın çıktı.

Ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait Oyunculuk Akademisi'nin de bulunduğu 6 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın bitişiğinde bulunan binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin camlarını kırarak yangına müdahale etti.

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Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının meydana geldiği ofis olarak kullanılan dairenin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Emre Kınay
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İnşallah fazla zayiat yoktur.

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