Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru aşkını ilan etti! Genç futbolcuyla...

Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün 19 yaşındaki kızları Duru Kınay, özel hayatıyla gündeme geldi. Annesine olan benzerliği ile adından sıkça söz ettiğimiz genç oyuncu, İstanbul Beylikdüzüspor'un futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığını duyurdu.

AŞKINI İLAN ETTİ

Emirhan Çalışkan, sosyal medya hesabından Duru Kınay ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, gönderisinin altına beyaz kalp emojisi ekledi.

Duru Kınay ise, sevgilisinin paylaşımına duygusal bir yanıt vererek, "Her şeyim" şeklinde yorum yaptı.

Emine Ün daha önce verdiği bir röportajında kızı Duru ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: ''Uyumlu, iyi huylu bir kızım var. Her anne-kız arasında olan minik sürtüşmeleri saymazsak çok iyi geçiniriz. 27 yaşındaydım kızım dünyaya geldiğinde. O kadar keyif alarak yaşadım ki onun çocukluğunu. Hayatta bana farklı duygular yaşattı, farklı dersler almamı sağladı. Çok keyifli vakit geçiriyoruz onunla. Kendi kararları, kendi duruşu olan bir kız.''