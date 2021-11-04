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Emre Kurttepeli: Mynet'te medya, eğitim ve oyun olmak üzere 3 ana segmente odaklandık

04.11.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji konferansı Webrazzi Summit'de konuşan Mynet kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, şirketin gelecek planlarını ve Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin geleceğini anlattı. Mynet'in medya, eğitim ve oyun olmak üzere 3 ana segment ile global pazara odaklandığını vurgulayan Kurttepeli, pandemi dönemindeki dijitalleşmeyle tüm segmentlerde yüzde 30-40 arası büyüdüklerini vurguladı. Kurttepeli, ayrıca Blockchain projesi hazırlığını da ilk kez duyurdu.

Emre Kurttepeli: Mynet'te medya, eğitim ve oyun olmak üzere 3 ana segmente odaklandık

Türkiye'nin lider girişimcilik ve teknoloji konferansı Webrazzi Summit, bu sene hem online hem de offline olarak 20 Ekim'de gerçekleştirildi. Sektörlerinde öncü birbirinden önemli konukların katıldığı konferansta Mynet kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Arda Kutsal ile gerçekleştirdiği oturumda Mynet'in gelecek planlarını ve Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin geleceğini anlattı.

MYNET 3 ANA SEGMENTE ODAKLANDI

Mynet'teki hareketlilikten bahseden Emre Kurttepeli oyun tarafının radarlarına girdiğinin altını çizdi. Mynet'teki son güncellemeleri de paylaşan Kurttepeli, oyun operasyonuna pandemi öncesi başladıklarını vurguladı. Mynet'te medya, eğitim ve oyun olmak üzere 3 ana segmente odaklandıklarını belirten Kurttepeli, "Covid dönemindeki dijitalleşme ile medya segmenti yüzde 30 ila 40 civarı büyüme kaydetti. Aynı şekilde eğitim alanında da güzel gelişmeler kaydediliyor" dedi.

MYNET'TEN OYUN ATAĞI

Henüz oyun lansmanı yapmadıklarını belirten Kurttepeli, oyun alanında daha global bir yaklaşım belirlediklerini dile getirdi. Türkiye'deki oyun sektörünün daha çok, şirketlerin ya da oyunların alım satımı üzerine kurulu olduğunu belirtti. "Türkiye'den neden Tencent ya da Zynga çıkmıyor?" diyerek amaçlarının global bir marka yaratmak olduğunu açıklayan Kurttepeli, "İddialı bir takım ile ilerliyoruz. Ekibimiz yakında 100 kişiye kadar çıkacak. 1 yıl içinde de 3 oyun çıkarmayı hedefliyoruz. Çok kişili (multiplayer) oyunlara yöneldik" diye konuştu.

YENİ ODAK: BLOKCHAIN

Türkiye ve globalde Blockchain tarafında bir devinim olacağını ve Mynet'in de bir blockchain projesi üzerine çalıştığını açıklayan Kurttepeli, "Blockchain tarafında NFT ve başka bir proje ile okyanusa atlayıp işi öğrenmeyi hedefliyoruz" dedi. Şirketin hisselerini geri aldığını anlatan ve "radikal işler için hürriyet gerekiyor" diyen Kurttepeli bir süre daha şirketin kendi kendini finanse edeceği bir modelle ilerleyeceğinin altını çizdi.

EN BÜYÜK EKSİK İNSAN KAYNAĞI

Kurttepeli, konferansta Türkiye girişimcilik ekosistemi hakkında görüşlerini de paylaştı. Yapay zeka konusunda insan kaynağı problemi yaşandığını dile getiren Kurttepeli, yapay zeka şirketlerinin ürünleşerek gelir odaklı bir hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, Fintech'lerin ise mevzuat sınırlamalarına takılmadan globalleşmesi için şirket satın almaları üzerinden ilerlemesini önerdi.

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