Emre Mor Galatasaray'da! Abdurrahim Albayrak'tan flaş KAP açıklaması

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin bittiğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada "Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.
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