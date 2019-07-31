SPOR

Emre Mor Galatasaray'da! Abdurrahim Albayrak'tan flaş KAP açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin bittiğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada "Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.

Emre Mor Galatasaray'da! Abdurrahim Albayrak'tan flaş KAP açıklaması

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin bittiğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada "Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR BİRAZDAN

PARTNERHavuzda aşka geldilerHavuzda aşka geldiler
Ümit Davala'dan Falcao hamlesiÜmit Davala'dan Falcao hamlesi
İşte Diagne'nin yeni takımıİşte Diagne'nin yeni takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Mor

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Mor Galatasaray'da! Abdurrahim Albayrak'tan flaş KAP açıklaması

Emre Mor Galatasaray'da!

Ümit Davala'dan taraftarları heyecanlandıran beğeni

Ümit Davala'dan Falcao hamlesi

Mbaye Diagne, Al-Rayyan'a transfer oluyor

İşte Diagne'nin yeni takımı

Fransız basını duyurdu: Falcao Galatasaray'a çok yakın

Falcao Galatasaray'a geliyor

Yusuf Günay: Kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum yok

G.Saray yöneticisinden ibra davası açıklaması

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Emre Alkin istifa etti!

Galatasaray'da flaş istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.