Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'u da Hatayspor ve Sivasspor kadrosuna katmak istedi. 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu 2 kulübün teklifini geri çevirmişti.

EYÜPSPOR'DAN MOR HAMLESİ

Eyüpspor, Fenerbahçe’den Emre Mor’u radarına aldı. Trt Spor'un haberine göre; Eyüpspor, Emre Mor'u 1 yıl kiralamak adına Fenerbahçe'ye son teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Emre Mor Eyüpspor'un teklifini kabul etti. Kulüpler arası görüşmeler sürerken, taraflar kalan sürede transferi yetiştirmeye çalışıyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, yeni bir başlangıç yapmak için Süper Lig’de başka bir takıma transfer olmaya hazırlanıyor.