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Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 20:26
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Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor, Hatayspor ve Sivasspor'un tekliflerini reddederken, Eyüpspor'un teklifini kabul etti. İşte detaylar...

Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'u da Hatayspor ve Sivasspor kadrosuna katmak istedi. 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu 2 kulübün teklifini geri çevirmişti.

EYÜPSPOR'DAN MOR HAMLESİ

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Eyüpspor, Fenerbahçe’den Emre Mor’u radarına aldı. Trt Spor'un haberine göre; Eyüpspor, Emre Mor'u 1 yıl kiralamak adına Fenerbahçe'ye son teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Emre Mor Eyüpspor'un teklifini kabul etti. Kulüpler arası görüşmeler sürerken, taraflar kalan sürede transferi yetiştirmeye çalışıyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

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Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, yeni bir başlangıç yapmak için Süper Lig’de başka bir takıma transfer olmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Eyüpspor son dakika fenerbahçe
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