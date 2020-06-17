Emre Tyler Mays bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Dehşet anları kamerada

İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Akın Kutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ile babası Randolph Ward Mays ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. "YANLIŞLIKLA OLDU" Tutuklu sanık Akın Kutlu savunmasında, ağabeyi ve babasının yaralandığını öğrendiğinde annesiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Sanık Kutlu, "Çok sinirliydim. Hava almak için acil önüne çıktım. Ambulans geldi, sedyeyle birini indiriyorlardı. İndirilen kişiyi kavga ettiklerimizden Batuhan'a benzettim. Bu nedenle yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak sapladım. Çok pişmanım. Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu. Keşke Emre yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim" dedi. Şikayetçi avukatlarının, "Ambulans kapısı açılır açılmaz saldırıyorsun, içeride kim olsa vuracaktın. Batuhan olduğuna emin miydin?" sorusuna sanık Kutlu," Bu dava açılıncaya kadar içeride olanın Batuhan olduğuna emindim. Babama ve ağabeyime saldırılması olayında Batuhan'ı kelepçeli görmüştüm. Aileme acı çektirdiği için öyle düşündüm" diye cevap verdi.

"OĞLUM 'YAPMA' DİYE BAĞIRIYORDU" Şikayetçi Emre Mays'ın annesi Figen Mays, olay gecesi ambulansla hastaneye geldiklerini belirterek, "Bir anda oğlum bağırmaya başladı. 'Yapma yapma' diyordu. Fail de 'Seni uyarmıştım, seni geberteceğim' diye bağırıyordu. Ben bu sırada bağırarak etraftan yardım istedim. Ne yapacağımı bilemedim. Oğlum kollarıma düştü sonra da yere düştü. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İbretlik olsun" diye konuştu. Figen Mays ifadesi sırasında hıçkırarak ağladı. Baba Mays da ağlayarak "Şikayetçim" dedi. AMBULANS EKİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ Duruşmada, Emre Tyler Mays'ı hastaneye götüren ambulans ekibi de tanık olarak dinlendi. Acil Tıp Teknisyeni Dilek Dinçer, "Emre, demir çubukla ağabeyinden dayak yediğini söyledi. Sırtında, göğsünde ve kafasında darp izi vardı. Burnuna da yumruk yediğini söyledi. Bu süre içerisinde Emre ile sürekli muhabbet ettik. Ambulansta arkadaşlarıyla canlı yayın yaparak instagramdan konuştu sürekli. Hatta bir ara bana çevirip kamerayı 'iyileşeceğim değil mi abla?' diye sordu. Ben de 'Emrecim iyileşeceksin hiçbir şeyin yok' dedim. Hastaneye geldiğimizde bir anda birisi Emre'ye saldırmaya başladı. Göğsüne yumrukla, hızlı hızlı vurmaya başladı. Ben Emre'yi korumaya çalıştım. Şoför arkadaşımız sanığı arkasından tutarak uzaklaştırdı. Emre bir anda ayağa kalktı baştan aşağı kan vardı. Yere düştü" diye konuştu.