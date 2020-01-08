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  4. Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde Emre Tyler May'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Emre Tyler Mays'in öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüpheli Akın Kutlu'nun, hastane acil servisi bahçesinde kullandığı bıçak ile birlikte, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde meydana gelen olayları takip etmek için olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 10 metre mesafede, yakalanarak gözaltına alındığını aktarıldı.

Şüphelinin 7 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hastanenin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, inceleme sonucunda olay yerinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C'nin ihmali olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 07/01/2020 tarihli Kaymakamlık Makamı Olur'u ile açığa alınmış, konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir."

ANNE: POLİSLERİN HEPSİ KAÇTI

Emre Tyler Mays için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yeniköy Yeni Camii'nde düzenlenen törende konuşan anne Figen Mays, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğlum düştü burnunu kırdı, biz de ambulansı çağırdık. Sigortamız var dememize rağmen bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. Şişli Etfal'in önünde daha inmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığım zaman 'bu deli' dedim. Şiddet olaylarına son verecek bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı. Polis bizi koruyamadı."

Emre-Tyler-Mays-

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Emre Tyler May Şişli polis

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
polisin asli işi bürokratları ve iktidarı korumaktır, gerisini boş verin
şaşacak bir olay değil ülkede bu tür komplolar çok oluyor birilerinin arkasında olduğu bir cinayet
2 günde 2 ayrı olayda polis bey zaatlarina uzklaştırma verildi hayret kendileri kahraman sayıp halka tepeden bakan memurlar hiç böyle cezalar almazdı hayret
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