Emre Tyler Mays’ı öldüren zanlının annesi mahkemede ’Özür diledi’

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Akın Kutlu’nun annesi duruşmada tanık olarak dinlendi. Anne Döndü Kutlu, Mays’ın annesine “Keşke benim çocuğum ölseydi çok özür diliyorum” dedi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays’ın oğlu Emre Tyler Mays’ı (17) husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçakladığı iddia edilen ve ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi talep edilen Akın Kutlu’nun (22) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu SEGBİS yoluyla katılırken, duruşmada Emre Tyler Mays’ın annesi Figen Mays, babası Randolp Mays ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olay gününe ilişkin 3 polis memuru ve tutuklu sanık Akın Kutlu’nun annesi, babası ve kardeşleri tanık olarak dinlendi.

Sanığın annesi tanık olarak dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Akın Kutlu’nun annesi Döndü Kutlu, sanığın her zaman bıçakla dolaşmadığını, maktulün öldürülmesi öncesinde yaşanan kavgayı sanığa kendisinin haber verdiğini, sanık ile birlikte hastaneye gittiklerini söyledi. Mays ailesini olaydan önce tanımadığını söyleyen tanık Döndü Kutlu, sanık maktulü bıçaklarken şoka girdiği için müdahale edemediğini ve sedyede yatan kişinin kim olduğunu anlamadığını kaydetti. “Keşke benim çocuğum ölseydi”

Emre Tyler Mays’ın annesi Figen Kutlu’nun, ‘Oğlunuzun çocuğa saldırdığını gördünüz. Bağırdım yardıma gelen yok mu diye. Neden gelmediniz? Sorusunu cevaplayan tanık Kutlu, “Sizi görmedim o anda. Duymadım da. Keşke benim çocuğum ölseydi çok özür diliyorum” dedi.

Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından söz alan Mays ailesinin avukatı, “Olaydaki çelişkileri ve neden gerçeği söylemediklerini dilekçe ile açıklayacağız. Sanığın ailesine saldıran Batuhan Karanlıkoğlu, ile ambulans şoförünün tanık olarak dinlenmesini istiyoruz” diye konuştu.