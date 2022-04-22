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Emre Yıldır olayı nedir? Emre Yıldır olayındaki Vedat Tarhan kimdir?

22.04.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Yıldır olayı ve Vedat Tarhan, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mide bulandıran haber, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Emre Yıldır olayı nedir? Emre Yıldır olayındaki Vedat Tarhan kimdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları ve Vedat Tarhan ile ilgili bilgiler...

Emre Yıldır olayı nedir? Emre Yıldır olayındaki Vedat Tarhan kimdir?

Emre Yıldır olayı ile Vedat Tarhan günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Üniversite öğrencisi 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunan yakını sebebiyle intihar etmişti. Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası, Emre Yıldır olayı nedir? Emre Yıldır olayındaki Vedat Tarhan kimdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Kan donduran olaya ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik...

Emre Yıldır olayı nedir? Emre Yıldır olayındaki Vedat Tarhan kimdir?

EMRE YILDIR OLAYI NEDİR?

Emre Yıldır 23 yaşında bir üniversite öğrencisiydi.

Emre Yıldır, 9 yaşından itibaren, o dönem evlerinde kalan Vedat Tarhan tarafından seneler boyunca cinsel istismara uğradığını söylemiştir. Emre Yıldır, önce yaşadıklarından kimseye bahsetmedi, fakat üniversiteden mezun olduktan sonra; askerde görevli bir komutana anlatmıştır.

Mide bulandıran olay komutanın, Emre Yıldır'ın ablasına durumu anlatması ile gün yüzüne çıktı.

Anne Hülya Oya Yıldır’ın ısrarı sonrası Emre Yıldır, kendisine istismarda bulunan kişinin, akrabaları Vedat Tarhan olduğunu söyledi.

Anne Hülya Oya Yıldır, bunun üzerine şok yaşadı. Daha sonra Emre Yıldır, kendisine küçük yaştan itibaren dehşeti yaşatan Tarhan’a yönelik suç duyurusunda bulundu.

Emre, yaşadıklarını delillendirmek için Vedat Tarhan'la görüşmek istedi. Ablalarının başka bir araçla adım adım takip ettiği Emre, aracın içinde Tarhan’ı konuşturdu.

Ses kaydı alan Emre Yıldır, savcılığa başvurdu. Tarhan hakkında suç duyurusunda bulunan Emre, soruşturmadan bir haber çıkması için uzun süre bekledi. Bir süre sonra bunalıma giren Emre Yıldır, yaşadığı ızdıraba dayanamayarak 29 Nisan 2019 tarihinde, ailesi ile yaşadıkları Çorlu’da bulunan apartmanın 15’inci katından atlayarak hayatını sonlandırdı.

Emre Yıldır olayı nedir? Emre Yıldır olayındaki Vedat Tarhan kimdir?

EMRE YILDIR OLAYINDAKİ VEDAT TARHAN KİMDİR?

Emre Yıldır'ın yaşamanı sonlandırmadan önce yaptığı açıklamaua göre; bir dönem evlerinde kalan akrabası Vedat Tarhan, Emre Yıldır'a 9 yaşından beri cinsel istismarda bulunmuştur.

71 yaşında olduğu bilinen Vedat Tarhan'ın yargılanması Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tarhan mahkemede yaptığı savunmada, Yıldır’a yönelik bir istismarının olmadığını söyledi. Ancak mahkeme, Tarhan’a, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 26 yıl hapis cezası verdi.

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