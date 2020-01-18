Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, “Acımız büyük fakat onların yan yana gömülecek olmaları acımızı biraz hafifletmiştir” dedi.

Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, taziyelerin kabul edildiği vakıf binasında yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız bizi aradı hem taziyelerini ilettiler hem de bu konuda hiçbir sıkıntı olmayacağını kendisinin talimat verdiğini, meclisteki partilerin grup başkan vekillerinin bir araya gelerek kararlılık ortaya koyacaklarını söylediler” ifadelerini kullanırken yarın öğle Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığına defnedileceğini söyledi.

“İkisinin en büyük beklentileri bir gün hayata veda ettiklerinde yan yana gömülmekti”

Acılarının çok büyük olduğunu belirten Halıcı, “Bülent Ecevit’i kaybettikten sonra sayın Rahşan Ecevit ile birlikte gömülmeleri konusunda ortak bir niyet vardı. İkisinin en büyük beklentileri bir gün hayata veda ettiklerinde yan yana gömülmekti. Seven herkes tanımasalar bile bu değerli iki insanın birlikte gömülmesi konusunda bir kararlılık ortaya koydu. Parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli olsun aradılar ilgilendiler. Cumhurbaşkanımız bizi aradı hem taziyelerini ilettiler hem de bu konuda hiçbir sıkıntı olmayacağını kendisinin talimat verdiğini, meclisteki partilerin grup başkan vekillerinin bir araya gelerek kararlılık ortaya koyacaklarını söylediler. Bizde bundan büyük memnuniyet duyduk. Acımız büyük fakat onların yan yana gömülecek olmaları acımızı biraz hafifletmiştir. Tekrardan Türkiye’nin ve Ecevit severlerin başı sağ olsun diyorum” diye konuştu.