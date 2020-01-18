Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni konusunda bir sorun kalmadığını bildirdi

Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rahşan Ecevit'in vefatının ardından taziye dileklerini ilettiğini ve Devlet Mezarlığı'na gömülmesi konusunda bir sorun kalmadığını bildirdiğini söyledi.

Halıcı, taziyelerin kabul edildiği vakıf binasında düzenlediği basın toplantısında, Rahşan Ecevit'in eşi eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesinin, hem vakfın hem de tüm Ecevit'i sevenlerinin isteği olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini belirten Halıcı, "Hem olumlu bir bilgi sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Hem de sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce aradı ve Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti ve TBMM Grup Başkanvekillerinin bugün Mecliste bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için herhangi bir sorun kalmadığını bize iletti." diye konuştu.