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  4. Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni konusunda bir sorun kalmadığını bildirdi

Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni konusunda bir sorun kalmadığını bildirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni konusunda bir sorun kalmadığını bildirdi

Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rahşan Ecevit'in vefatının ardından taziye dileklerini ilettiğini ve Devlet Mezarlığı'na gömülmesi konusunda bir sorun kalmadığını bildirdiğini söyledi.

Halıcı, taziyelerin kabul edildiği vakıf binasında düzenlediği basın toplantısında, Rahşan Ecevit'in eşi eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesinin, hem vakfın hem de tüm Ecevit'i sevenlerinin isteği olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini belirten Halıcı, "Hem olumlu bir bilgi sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Hem de sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce aradı ve Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti ve TBMM Grup Başkanvekillerinin bugün Mecliste bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için herhangi bir sorun kalmadığını bize iletti." diye konuştu.

Bu gelişmenin bütün Ecevit sevenleri çok mutlu ettiğini vurgulayan Halıcı, "Müteşekkiriz. Bütün Ecevit dostlarının, Ecevit'i seven herkesin tekrar başı sağ olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Halıcı, cenaze töreninin büyük ihtimalle yarın yapılacağını, programa ilişkin detayların gün içinde açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan vakfa gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ile Rahşan Ecevit'i sevenler, Emrehan Halıcı'ya taziye dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Halıcı'yı arayarak başsağlığı dileğini ilettiği öğrenildi.

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devlet mezarlığı DSP ecevit Emrehan Halıcı Rahşan Ecevit

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