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Emre'nin öldürüldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

  BURDUR'da Emre Taşçı'nın (25) ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BURDUR'da Emre Taşçı'nın (25) ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 22 Ocak günü akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Emre Taşçı ile husumetli olduğu İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, caddede karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde iki kez ameliyat olan Emre Taşçı, 24 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
KAMERAYA YANSIDI
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan arbedede bıçaklanan Emre Taşçı'nın yere düştüğü, ardından koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada peşinden bir kişinin koşarak onu takip ettiği görüntülerde yer aldı. Ayrıca Cevahir Akça'nın tabancayı arbedenin yaşandığı yere doğrultuğu, daha sonra aynı tabancayla kaldırımda yürüdüğü de görüntülere yansıdı.

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