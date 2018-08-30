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Emre'nin organları 4 kişiye hayat verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları 4 kişiyi hayata bağlayacak

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Tarık Emre Şükür'ün organları bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya gelen Aydın Şükür ve eşi Suna Şükür, 13 yaşındaki oğulları Tarık Emre Şükür ile 22 Ağustos'ta Döşemealtı ilçesindeki bir mesire alanına pikniğe gitti. Mesire alanından çıktıkları sırada Şükür ailesinin içinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Tarık Emre Şükür'ün kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Kazada yaralanan anne ve baba, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Hastanenin organ nakli merkezlerince Tarık Emre Şükür'den alınan karaciğerin bir parçası ve bir böbreğinin 3 yaşındaki A.Y'ye nakledileceği öğrenildi. Emre'nin kalp, bir böbreğinin, karaciğeri organ nakli bekleyen hastalara nakledileceği, 2 korneasının da hastalara ışık olacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Organ nakli trafik kazası

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