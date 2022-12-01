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  4. Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

01.12.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Seda Akman gibi isimlerin paylaştığı Emret Komutanım dizisinde tüm kışlanın hayran olduğu Alev Hemşire karakterini canlandıran ünlü manken Şebnem Schaefer, son haliyle şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Alman model Şebnem Schaefer'in son halini görenler ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' demeden edemedi.

1984 yılında Frankfurt'ta doğan Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye geldiğinde hayatı değişti. Alman bir baba ve Türk bir annenin kızı olan yıldız, güzelliği ve kabiliyeti nedeniyle kendisini bir anda kameralar karşısında buldu.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

SMS Size Milyarlar Sunuyoruz yarışmasını sunan Alman model, Ford Models Super Model Of The World'de birinci oldu.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Milano'dan mankenlik teklifi alan Şebnem Schaefer, kariyerinin büyük bir kısmını Türkiye'de sürdürdü.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Sabah Şekerleri ve Buzda Dans programlarında izleyici karşısına çıkan güzel manken; Lise Defteri, O Şimdi Asker ve Emret Komutanım gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi de elde etti.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Şöhrete kavuştuktan sonra eğitimini ihmal etmeyen yıldız Türkoloji, Avrupa Etnolojisi, siyaset ve psikanaliz gibi bölümleri bitirdi.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Politikaya da merakı olan Şebnem Schaefer, 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı gösterilmişti. Hristiyan Demokrat partisi'nin Kadın Kolları'nda görev yapan ünlü manken, 2018 yılından beri dizi oyunculuğu yapmıyor.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Schaefer'in paylaşımlarına ''Zaman sizin için durmuş'', ''Kim der 40'a merdiven dayadığını'' ve ''Güzelliğinizden zerre bir şey kaybetmemişsiniz, gerçekten inanılmaz'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Şebnem Schaefer, Bloomberg TV'de Yaşam ve Maden programını sunuyor.

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti


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