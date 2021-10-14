MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’i Orçun Kaptan son haliyle şaşırttı

Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’i Orçun Kaptan son haliyle şaşırttı

14.10.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 2005 yılında seyirci karşısına çıkan Emret Komutanım, pek çok oyuncuyu ihya etti. Dizinin komik karakterlerinden Asteğmen Kerim’i canlandıran Orçun Kaptan ise son haliyle şaşırttı.

Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’i Orçun Kaptan son haliyle şaşırttı

Show TV’nin unutulmaz dizilerinden Emret Komutanım yayınlandığı 3 sezonda reyting rekorları kırmayı başardı. Dizinin her bir karakteri şimdilerde çok ünlü isimler haline geldi. Bazıları oyunculuğa devam ederken, bazıları ise farklı alanlara yöneldi. Son halleri merak edilen oyunculardan birisi ise Emret Komutanım’da Asteğmen Kerim’i canlandıran Orçun Kaptan oldu. Oyuncunun son halini görenler, şaşırıp kalıyor.

EMRET KOMUTANIM’IN ASTEĞMEN KERİM’İ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Emret Komutanım dizisinde konuşmalarıyla, duruşuyla herkesi güldüren, Asteğmen Kerim rolüyle adeta hafızalara kazınan oyuncu Orçun Kaptan’ın son hali merak edildi. Dizilerde ve filmlerde rol almaya devam eden Kaptan’ın son hali şaşırttı. Yılların acımadığı ismi görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’inin son hali…

Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’i Orçun Kaptan son haliyle şaşırttı

ORÇUN KAPTAN KAÇ YAŞINDA?

Yılların acımadığı isimler arasında yer alan oyuncu Orçun Kaptan, 6 Nisan 1980 tarihinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde doğmuştur. 41 yaşındaki oyuncunun, çocukluğu ve okul yılları Malkara'da geçti. İlkokul, ortaokul ve liseyi Malkara'da okudu. İstanbul Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde okurken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne geçiş yaptı. Bu yıllarda sinema ve tiyatro tutkusu dolayısıyla oyunculuğa atıldı.

Ortaoyuncular'a oyuncu yetiştiren "Nöbetçi Tiyatro"da birçok tiyatro oyununda yer aldı. Tiyatro Kılçık'ta ''Takanlar Takılanlar'' oyunun yazarlığını yaptı. Daha sonra da Tiyatro Kılçık'ta, ''Ayşegül Hindistan'da'' adlı oyunda oyunculuğa devam etti. Ayrıca sinema ve dizilerde rol aldı.

2011 yılında " Şanslı Masa" adlı programı Sinan Çalışkanoğlu ile birlikte moderatörlüğünü yaptı.

Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’i Orçun Kaptan son haliyle şaşırttı

2005 – 2007 yılları arasında "Emret Komutanım" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse, Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar, Cengiz Küçükayvaz ile beraber oynadı.

2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı , başrollerde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın oynadığı "Hükümet Kadın" adlı sinema filminde rol aldı.

2013 yılında "Herşey Yolunda Merkez" adlı dizide İpek Tuzcuoğlu, Bülent Alkış, Aslıhan Güner, Burçin Abdullah, Bora Akkaş, Cezmi Baskın, Murat Akkoyunlu ile beraber oynadı.

2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı ve çekimleri KKTC'de yapılan "Seni Seviyorum Adamım" adlı filmde Gizem Karaca, Barış Kılıç, Ayşen Gruda, Serhat Özcan, Asuman Dabak ile birlikte rol aldı.

Orçun Kaptan'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alacak.

Orçun Kaptan, Nisan 2009 ayında doğum ve düğün fotoğrafçısı Deniz Kaptan ile evlendi. 31 Ekim 2012 doğumlu Eren adında bir oğlu vardır.

 

 

 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"
PARTNER49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor
İffet filminin Cemil'i son haliyle şaşkına çevirdi!İffet filminin Cemil'i son haliyle şaşkına çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

"Virüs yerleşti" dedi ve ekledi: Yeni önlemler alınabilir

"Virüs yerleşti" dedi ve ekledi: Yeni önlemler alınabilir

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

BioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyor

BioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.