Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’i Orçun Kaptan son haliyle şaşırttı

Show TV’nin unutulmaz dizilerinden Emret Komutanım yayınlandığı 3 sezonda reyting rekorları kırmayı başardı. Dizinin her bir karakteri şimdilerde çok ünlü isimler haline geldi. Bazıları oyunculuğa devam ederken, bazıları ise farklı alanlara yöneldi. Son halleri merak edilen oyunculardan birisi ise Emret Komutanım’da Asteğmen Kerim’i canlandıran Orçun Kaptan oldu. Oyuncunun son halini görenler, şaşırıp kalıyor.

EMRET KOMUTANIM’IN ASTEĞMEN KERİM’İ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Emret Komutanım dizisinde konuşmalarıyla, duruşuyla herkesi güldüren, Asteğmen Kerim rolüyle adeta hafızalara kazınan oyuncu Orçun Kaptan’ın son hali merak edildi. Dizilerde ve filmlerde rol almaya devam eden Kaptan’ın son hali şaşırttı. Yılların acımadığı ismi görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Emret Komutanım’ın Asteğmen Kerim’inin son hali…

ORÇUN KAPTAN KAÇ YAŞINDA?

Yılların acımadığı isimler arasında yer alan oyuncu Orçun Kaptan, 6 Nisan 1980 tarihinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde doğmuştur. 41 yaşındaki oyuncunun, çocukluğu ve okul yılları Malkara'da geçti. İlkokul, ortaokul ve liseyi Malkara'da okudu. İstanbul Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde okurken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne geçiş yaptı. Bu yıllarda sinema ve tiyatro tutkusu dolayısıyla oyunculuğa atıldı.

Ortaoyuncular'a oyuncu yetiştiren "Nöbetçi Tiyatro"da birçok tiyatro oyununda yer aldı. Tiyatro Kılçık'ta ''Takanlar Takılanlar'' oyunun yazarlığını yaptı. Daha sonra da Tiyatro Kılçık'ta, ''Ayşegül Hindistan'da'' adlı oyunda oyunculuğa devam etti. Ayrıca sinema ve dizilerde rol aldı.

2011 yılında " Şanslı Masa" adlı programı Sinan Çalışkanoğlu ile birlikte moderatörlüğünü yaptı.

2005 – 2007 yılları arasında "Emret Komutanım" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse, Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar, Cengiz Küçükayvaz ile beraber oynadı.

2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı , başrollerde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın oynadığı "Hükümet Kadın" adlı sinema filminde rol aldı.

2013 yılında "Herşey Yolunda Merkez" adlı dizide İpek Tuzcuoğlu, Bülent Alkış, Aslıhan Güner, Burçin Abdullah, Bora Akkaş, Cezmi Baskın, Murat Akkoyunlu ile beraber oynadı.

2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı ve çekimleri KKTC'de yapılan "Seni Seviyorum Adamım" adlı filmde Gizem Karaca, Barış Kılıç, Ayşen Gruda, Serhat Özcan, Asuman Dabak ile birlikte rol aldı.

Orçun Kaptan'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alacak.

Orçun Kaptan, Nisan 2009 ayında doğum ve düğün fotoğrafçısı Deniz Kaptan ile evlendi. 31 Ekim 2012 doğumlu Eren adında bir oğlu vardır.



