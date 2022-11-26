Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi

Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Arda Kural'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı öne sürüldü.

Bir dönemin Leonardo DiCaprio'su Arda Kural; Lise Defteri, Kızlar Yurdu, Yedi Numara, Emret Komutanım gibi yapımlarda izleyici karşısına geçmişti.

Psikolojik sorunlar yaşadığı için oyunculuğu bırakan Arda Kural, Büyükçekmece sahilinde kaldığı görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

2020 yılında Tutunamayanlar dizisiyle sektöre yeniden dönen ünlü oyuncu, zor günleri geride bıraktı.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Arda Kural, Survivor 2023 sezonunda Fenomenler takımında yer alacak. Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul eden Arda Kural'ın efsane yarışma programıyla ekranlara dönmesi, sevenlerini heyecanlandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Arda'nın Survivor'a katılacağını duyunca inanamadım'' ve ''Çok eğlenceli bir sezon olacak'' gibi yorumlarda bulundu.



