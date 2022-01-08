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Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşkına çevirdi

08.01.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Kurt, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakan Mehmet Kurt, yeni mesleğiyle şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşkına çevirdi

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle akıllara kazınan Mehmet Kurt, kariyerini başka bir yöne çevirdi.

1983 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Mehmet Kurt, oyunculuğa lise yıllarında ilgi duymaya başladı.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni mesleği neymiş!

2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları programına katılan Kurt, usta oyuncu Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekti.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni mesleği neymiş!

MEHMET KURT'UN YENİ MESLEĞİ

Emret Komutanım dizisiyle tanınan ünlü oyuncu, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Mehmet Kurt, şimdilerde bir haber sitesinde muhabir olarak görev alıyor.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni mesleği neymiş!

Sokak röportajları yapan Kurt, vatandaşa gündemle ilgili sorular yöneltiyor.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni mesleği neymiş!

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