EMUI 10 güncellemesi neler getiriyor? EMUI 10 alacak olan modeller...

Huawei P30 ve Mate 30 ailesinden başlayarak orta segmente kadar bu güncellemeyi sunacak. Şubat ve Mart aylarında güncellemenin dağıtımının tamamlanmış olması bekleniyor.
EMUI 10 ile eski güncellemeler ile düşen yüzde 6’lık performans kaybı ortadan kaldırılıyor. Ayrıca GPU Turbo özelliği ile yüzde 60’lık ve Turbo Link ile yüzde 70’lik bir performans artışı sağlanıyor. Bu oranın oldukça ciddi olduğunu belirtelim.
Huawei ve Honor telefonlarındaki EROFS ROM‘un geliştirilmesi ile ayrıca yüzde 20’lik bir performans artışı da sağlanıyor.Android Q ile gelecek olan karanlık tema opsiyonu bu güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Bu karanlık tema ile Huaweiuygulamaları direkt olarak olarak karalara bürünüyor.
Kilit ekranında iyileştirmeler yapan Huawei, yapay zekayı kullanarak sizin sıkça kullandığınız uygulamaların bildirimlerini ön plana alıyor. OLED ekranlı telefonları için de bir yenilik sunan firma AOD modu ile Always on Display’in gelişmiş halini kullanıcılarına sunuyor.
EMUI 10 ALACAK OLAN MODELLER
Huawei P30 Pro
Huawei P30
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 X
Huawei nova 5T
Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Huawei Mate 20 X 5G
Huawei P30 Lite
Huawei nova 4e
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei Mate 20 Lite
Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart+ 2019
Huawei P Smart Pro
Huawei P Smart Z
Huawei nova 4
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