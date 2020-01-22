EMUI 10 güncellemesi neler getiriyor? EMUI 10 alacak olan modeller...

Huawei P30 ve Mate 30 ailesinden başlayarak orta segmente kadar bu güncellemeyi sunacak. Şubat ve Mart aylarında güncellemenin dağıtımının tamamlanmış olması bekleniyor.

EMUI 10 ile eski güncellemeler ile düşen yüzde 6’lık performans kaybı ortadan kaldırılıyor. Ayrıca GPU Turbo özelliği ile yüzde 60’lık ve Turbo Link ile yüzde 70’lik bir performans artışı sağlanıyor. Bu oranın oldukça ciddi olduğunu belirtelim.

Huawei ve Honor telefonlarındaki EROFS ROM‘un geliştirilmesi ile ayrıca yüzde 20’lik bir performans artışı da sağlanıyor.Android Q ile gelecek olan karanlık tema opsiyonu bu güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Bu karanlık tema ile Huaweiuygulamaları direkt olarak olarak karalara bürünüyor.

Kilit ekranında iyileştirmeler yapan Huawei, yapay zekayı kullanarak sizin sıkça kullandığınız uygulamaların bildirimlerini ön plana alıyor. OLED ekranlı telefonları için de bir yenilik sunan firma AOD modu ile Always on Display’in gelişmiş halini kullanıcılarına sunuyor.

EMUI 10 ALACAK OLAN MODELLER



Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

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