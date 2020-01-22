HABER
  4. EMUI 10 güncellemesi neler getiriyor? EMUI 10 alacak olan modeller...

EMUI 10 güncellemesi neler getiriyor? EMUI 10 alacak olan modeller...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

Huawei’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı EMUI 10 güncellemesi için sona gelindi diyebiliriz. Çinli teknoloji devi bugün resmi olarak EMUI 10 güncellemesini alacak olan modellerini yayınladı.

EMUI 10 güncellemesi neler getiriyor? EMUI 10 alacak olan modeller...

Huawei P30 ve Mate 30 ailesinden başlayarak orta segmente kadar bu güncellemeyi sunacak. Şubat ve Mart aylarında güncellemenin dağıtımının tamamlanmış olması bekleniyor.

EMUI 10 ile eski güncellemeler ile düşen yüzde 6’lık performans kaybı ortadan kaldırılıyor. Ayrıca GPU Turbo özelliği ile yüzde 60’lık ve Turbo Link ile yüzde 70’lik bir performans artışı sağlanıyor. Bu oranın oldukça ciddi olduğunu belirtelim.

Huawei ve Honor telefonlarındaki EROFS ROM‘un geliştirilmesi ile ayrıca yüzde 20’lik bir performans artışı da sağlanıyor.Android Q ile gelecek olan karanlık tema opsiyonu bu güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Bu karanlık tema ile Huaweiuygulamaları direkt olarak olarak karalara bürünüyor.

Kilit ekranında iyileştirmeler yapan Huawei, yapay zekayı kullanarak sizin sıkça kullandığınız uygulamaların bildirimlerini ön plana alıyor. OLED ekranlı telefonları için de bir yenilik sunan firma AOD modu ile Always on Display’in gelişmiş halini kullanıcılarına sunuyor.

EMUI 10 ALACAK OLAN MODELLER

Huawei P30 Pro
Huawei P30
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 X
Huawei nova 5T
Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Huawei Mate 20 X 5G
Huawei P30 Lite
Huawei nova 4e
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei Mate 20 Lite
Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart+ 2019
Huawei P Smart Pro
Huawei P Smart Z
Huawei nova 4

Tesla istenmeyen güncellemeler cep yakıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
3. sezon güncellemesi yayınlandı3. sezon güncellemesi yayınlandı
Galaxy S20 Ultra bomba özellikle geliyor! Galaxy S20 Ultra bomba özellikle geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EMUI 10 güncellemesi Huawei

En Çok Okunan Haberler

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Qualcomm Snapdragon 720G yonga setini tanıttı

Qualcomm Snapdragon 720G yonga setini tanıttı

PlayStation 5 arayüzü için bugün ilk sızıntı geldi

İşte PlayStation 5'in arayüzü!

Call of Duty Mobile için 3. sezon güncellemesi yayınlandı

3. sezon güncellemesi yayınlandı

Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM ile gelecek!

Galaxy S20 Ultra bomba özellikle geliyor!

TikTok'da 86 milyar saat izlenme önemli bir rekor olarak görülüyor

Rekor! 86 milyar saat izlenme

İndirime giren Xbox One oyunları

Bu hafta indirime giren Xbox One oyunları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.