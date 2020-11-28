EMUI 11 güncellemesi alacak telefonların listesi yayınlandı

EMUI 11 güncellemesi alacak telefonlar Huawei akıllı telefon kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Bir süredir çeşitli sızıntılar aracılığıyla Huawei akıllı telefonlarına dair EMUI 11 güncelleme takvimi paylaşılsa da bunlar birer iddiadan öteye geçemedi. Geçtiğimiz günlerde ise Huawei EMUI 11 güncellemesi alacak telefonları bir liste haline getirdi ve yayınladı.
Huawei EMUI 11 güncellemesi alacak modeller için detaylı bir liste paylaştı. Bu listede Huawei akıllı telefonlar olduğu gibi Huawei MediaPad serisinden tabletler de mevcut. Eğer her şey Huawei'nin planladığı gibi giderse, koronavirüs veya başka bir nedenden dolayı herhangi bir gecikme söz konusu olmazsa 2021 yılının ikinci çeyreğinde listede EMUI 11 güncellemesi almayan model kalmayacak. Huawei'nin paylaştığı liste ise şöyle:
Huawei P40: Aralık 2020
Huawei P40 Pro: Aralık 2020
Huawei P40 Pro+: Aralık 2020
Huawei Mate 30 Pro: Aralık 2020
Huawei Mate Xs: Ocak 2021
Huawei P30: 2021'in ilk çeyreği
Huawei P30 Pro: 2021'in ilk çeyreği
Huawei Mate 20: 2021'in ilk çeyreği
Huawei Mate 20 Pro: 2021'in ilk çeyreği
Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS: 2021'in ilk çeyreği
Huawei Mate 20 X: 2021'in ilk çeyreği
Huawei Mate 20 X (5G): 2021'in ilk çeyreği
Huawei nova 5T: 2021'in ilk çeyreği
Huawei MatePad Pro: 2021'in ilk çeyreği
Huawei MediaPad M6 (10,8 inç): 2021'in ilk çeyreği
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