EMUI 11 kullanıcı sayısı açıklandı

Şu sıralar Huawei çok zor günler geçiriyor. Malum son 1 yıldır satışa çıkan Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor. Google servisleri çok sorun olmasa da Google Play olmadan telefona uygulama indirmek biraz meşakkatli olabiliyor.

Önümüzdeki dönemde de Huawei ve Google arasındaki ipler gevşeyecek gibi durmuyor. Dolayısıyla artık Huawei modellerinde Google servislerini kullanmak pek de mümkün olmayacak.

Zaten önümüzdeki yıl Huawei yeni modellerinde kendi işletim sistemini kullanmaya başlayacak. En azından şimdiye kadar ortaya çıkan dedikodular bu yönde.

Nitekim bu durum Huawei’nin satış rakamlarını da etkileyecektir.

İŞTE EMUI 11'İN KULLANICI SAYISI

Huawei tarafından açıklanan son sayılara göre Huawei’nin en son arayüzünü kullanan cihaz sayısı 10 milyona yaklaştı. Bu sayı şu açıdan önemli. EMUI 11 alan telefonlarda Google servisleri bulunmuyor. Nitekim bu sayı Huawei’nin Google servisleri olmadan sattığı telefon sayısını da ifade ediyor.

Huawei’nin Asya tarafındaki satışları çok fazla değişmedi. Fakat söz konusu Avrupa olduğunda dengelerin tamamen değiştiğini söylemek mümkün.

Bakalım Çinli üretici bu durumun altından nasıl kalkacak? Bekleyip göreceğiz.

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