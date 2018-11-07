EMUI 9.0 alacak modeller!

Huawei ve Honor akıllı telefon sahiplerinin merakla beklediği Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9 güncellemesi için bugün resmi açıklama geldi. Huawei cephesinden Richard Yu, bugün EMUI 9.0 güncellemesini alacak modelleri ve güncellemenin resmi çıkış tarihini açıkladı.

Richard Yu’nun açıklamalarına göre; EMUI 9 güncellemesi 10 Kasım 2018 tarihinde resmi olarak yayınlanacak. Güncellemeyi alacak Huawei ve Honor modelleri şimdilik pek fazla değil.

Güncellemeyi alacak modeler arasında; Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Honor 10, Honor View 10 veHonor Play yer alıyor.

Huawei ve Honor firmaları EMUI 9 güncellemesini önümüzdeki yıl orta segment modellerine de sunabilir. Bu güncelleme ile sistem performansında gözle görünür bir artış yaşanmasının yanında, yepyeni özellikler de sisteme eklenecek.

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