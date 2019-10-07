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Emziren anne günde 4 litre sıvı tüketmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Anne sütünün bebeği ve anneyi birçok hastalıktan koruduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

İSTANBUL, (DHA)- Anne sütünün bebeği ve anneyi birçok hastalıktan koruduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, emziren anneleri sıvı alımına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Uzm. Dr. Seringeç, "Anne sütünü artıran en önemli faktör bol sıvı tüketmek. Yeni doğum yapmış annemizin mutlaka günde 4 litre sıvı alması gerekmektedir" dedi.

Sağlıklı nesillerin temelini oluşturan anne sütünün önemine dikkat çekmen amacıyla kutlanan 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası Emsey Hospital'da tartışıldı. Yeni doğum yapmış ve bebek bekleyen anne adaylarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte alanında uzman hekimler anne sütünün önemi hakkında bilgiler verdi.

"BEBEĞİ ENFEKSİYONDAN KORUYOR"

Anne sütünün mucizevi bir besin olduğunun altını çizen Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Anne sütü mucizevi bir besin ve ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm sıvı, kalori ve besin ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor. Besin ihtiyacının karşılamanın yanında anne sütü çocuklarda enfeksiyondan koruma görevi de görüyor. İçerdiği antibakteriyel madde ile birlikte çocuklarımızın başta ishal olmak üzere kulak iltihabı solunum sistemi hastalıkları idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korunmasında da önem taşıyor. Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite, kalp ve damar hastalıkları çok daha az görülüyor. Bu bebeklerin bağışıklık sistemleri çok daha iyi oluyor ve sadece anne sütüyle beslenen çocuklarımızda alerjik hastalıklara da daha az rastlanıyor" diye konuştu.

"EMZİREN ANNEDE MEME KANSERİ DAHA AZ GÖRÜLÜYOR"

Emzirmenin sadece bebek sağlığı değil anne sağlığı açısından da çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Murat Seringeç, "Yapılan çalışmalara göre bebeğini emziren annelerimizin diğer annelerden çok daha önce doğum öncesi kilolarına ulaştığı saptanmıştır. Emzirmeyle beraber doğum sonrası rahmin daha çabuk toparlandığı daha az kanamaların olduğu görülmüştür. Bu da annede demir eksikliğinin ortaya çıkmasına engel olmuştur. Annede kemik sisteminde koruyucu bir etkisi vardır. Emziren annelerde meme ve rahim kanserlerinin daha az görülür" dedi.

"SIVI TÜKETİMİ SÜTÜN KALİTESİNİ DE ETKİLİYOR"

Anne sütünü artıran en önemli faktörün bol sıvı tüketmek olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Seringeç şu uyarılarda bulundu:

"Yeni doğum yapmış annemizin mutlaka günde 4 litre sıvı alması gerekmektedir. Bununla birlikte annelerin sütleri daha iyi ve kaliteli olacaktır. Bunun dışında bebeği her istediğinde emzirmesi gerekiyor. Emzirmenin şekli de çok önemli. Yanlış emzirmeler kötü bir şekilde sonuçlanıp bebeğin anne sütünden yeterince yararlanmamasına neden oluyor. Emme esnasında bebeğin sadece bebe ucunu değil, meme başının tamamını ağzının içine alması gerekmektedir. Doğumdan itibaren anneye bu eğitimler mutlaka verilmelidir. Bebeğin yanlış pozisyonda tutulması hem rahat bir emmeyi sağlamaz hem de oluşacak reflü ile başka sıkıntılara yol açar. Soluk borusuna anne sütü kaçtıysa bebekte bir öksürük başlar hafif bir morarma ve kendinden geçme olabilir bu durumda soğuk kanlı olmakta fayda var. Anne bebeği yan çevirip sütü çıkarmaya çalışmalıdır. "

Etkinliğe katılan anne Hacer Aksu, 3 aylık bir bebeği olduğunu söyleyerek, "İlk etapta meme ucu yarasından çok korkuyordum ve başıma geldi. Ancak bu bebeğimi emzirmeme engel olmadı. Bu süreci atlattım şu an bebeğim hala anne sütüne devam ediyor. Geldi ve geçti bebeğimle o ilişkiyi yaşamam her şeye rağmen özeldi" dedi. İkinci çocuğuna hamile olduğunu belirten Sinem Ataoğlu ise "İkinci hamileliğim 7 yaşında bir oğlum var. Bu konuda tecrübem vardı ancak annenin gergin olmaması gerektiğini bir kez daha öğrendim. Şimdi ikinci bebeğimde daha tecrübeli olacağım" diye konuştu.

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