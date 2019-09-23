'Emzirme döneminde sağlıklı beslenme çok önemli'

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da diyetisyen Ezgi Yaşar, anneler için emzirme döneminde sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, "9 ay boyunca devam eden gebelik sürecini takip eden emzirme süreci en az hamilelik dönemi beslenmesi kadar önemlidir. Emziren kadının anne sütü verdiği için iki kişilik beslenemediği sürece kilo kaybı oldukça kolay bir şekilde gerçekleşecektir" dedi.

Bursa Özel Hayat Hastanesi'nde görevli diyetisyen Ezgi Yaşar, emzirme döneminde annenin beslenmesinin; hem kendi hem de bebeğin sağlığı için çok önemli olduğunu belirtti. Anne sütünün en az hamilelik dönemindeki beslenme kadar önemli olduğunu söyleyen Ezgi Yaşar, "Birçok gebe kadın gebeliği boyunca beslenmesine aynı zamanda bebeğini de beslediği için özen göstermekte olup, öğünlerinde sağlıklı besinler tercih ederek yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmektedir. Bu durumun emzirme sürecinde de devam etmesi bu dönem beslenmesinin altın kuralıdır" dedi.

'EMZİREN KADININ KİLO KAYBI ÇOK KOLAY BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEKTİR'

Emzirme döneminde olan anne için bu dönemde 'Ne yersem bebeğimi yeterince besleyebilir, anne sütünü artırabilirim?' ve 'Gebelik boyunca aldığım kiloları nasıl verebilirim?' düşünceleri beslenmenin temelini oluşturduğunu ifade eden Diyetisyen Yaşar, "Bu noktada anne, ne iki kişilik gibi yemek yemeli ne de hızlı kilo kaybı sağlayacak düşük kalorili ve sağlıksız diyetler uygulamamalıdır. Gebelik süresince gerektiği kadar kilo artışı yaşamış olan bir kadın doğum sonrası erken dönemde almış olduğu kiloların yüzde 50 ile 70'ini kaybetmektedir. Geriye kalan kilo fazlalığı ise sağlıklı bir emzirme süreci geçirilerek kolayca verilebilmektedir. Bunun nedeni ise özellikle ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü veren bir kadının yaklaşık 700- 800 kalori anne sütü üretimi için enerji harcamasıdır. Bu enerji açığı ile günlük beslenmesine emzirdiği için yaklaşık 200- 300 kalori ek yapan bir kadında kilo kaybı sağlanacaktır. Günlük 200- 300 kalori ekstra kalori alımı ise normal beslenme 1 dilim peynir, 1 su bardağı tam yağlı süt ve 1 dilim ekmek eklenerek sağlanabilir. Yani emziren kadının anne sütü verdiği için iki kişilik beslenemediği sürece kilo kaybı oldukça kolay bir şekilde gerçekleşecektir" diye konuştu.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

Emzirme sürecinde anne sütünü artırmaya yönelik sağlıklı beslenme önerilerinde de bulunan Yaşar, günlük sıvı tüketiminin 3-4 litre civarında olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sıvının 2-2,5 litre su olması gerekirken; geri kalanı süt, ayran, kefir, az şekerli veya şekersiz hazırlanmış olan hoşaf ya da komposto, taze sıkılmış meyve suları, bitki çaylarından oluşabilir. Günlük protein alımı anne sütü oluşumu için oldukça önemlidir. İdeal kilonuz başına 0.8-1 gram arasında protein almaya özen gösterin. Herhangi bir alerji durumunuz olmadığı sürece her gün 1 tane yumurta tüketmeye özen gösterin. Yumurta aminoasit dizilimi nedeniyle tam protein olarak bilinmektedir. Sarımsak, soğan, sülfürlü sebzeler olan karnabahar ve brokoli anne sütünü artırma özelliğine sahiptir. Ancak keskin kokuları ve tatları sebebiyle anne sütünün tadı ve kokusunda değişikliklere sebep olabilir. Bu besinleri dikkatli tüketin."

'ŞEKER VE UN TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMALI'

Kurubaklagillerin bitkisel proteinler olduğunu ve posa içeriklerinin de yüksek olduğunu belirten Yaşar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan dolayı anne sütü oluşumuna destek olurlar. Ancak gaz yapıcı besinler arasında oldukları için dikkatli tüketilmelilerdir. Günlük 5- 9 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Günlük 5- 8 porsiyon tahıl grubu besinlerinin alımı sağlanmalıdır; bu grupta ekmek, bulgur, makarna, çorba gibi besinler bulunmaktadır. Kafein alımının yüksek olması anne sütünü baskılamaktadır. Bu sebeple günlük çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı, anne sütünü artırma özelliğine sahip olan rezene, melise, anason gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Annede vitamin ya da mineral eksikliği olması anne sütü oluşumunu olumsuz etkilemektedir. Doğum sonrası mutlaka dahili açıdan kontrol yapılmalı, demir, B12, folik asit, D vitamini gibi eksiklikler tamamlanmalıdır. Son olarak unutmamak gerekir ki şeker ve un içeriği yüksek olan besinlerin anne sütü artışına olumlu etkisi olduğuna dair bilimsel olarak kanıtlanmış olan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hem besleyici özelliği olmayan hem de kalorisi yüksek olan bu besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır."

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