‘’Emzirme ile Corona Virüsü Bulaşması Zor’’

Emziren annelerin merak ettiği sorunun yanıtı Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) geldi. WHO, Corona virüsünün anneden bebeğe emzirme yoluyla geçmediğini ve mevcut bulguların, anne sütünün yararlarının olası risklerinden fazla olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, emzirme sırasında annelerin bebeklerine Corona virüsü bulaştırma olasılığını dikkatle incelediklerini söyledi.

Tedros, ‘’Çocukların Covid-19’a yakalanma riskinin görece düşük, ancak emzirmeyle engellenen birçok hastalığa yakalanma risklerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Eldeki bulgulara göre Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyesi, anne sütünün yararlarının Covid-19 riskine göre daha ağır bastığı yönünde’’ dedi.

Tedros, Covid-19 hastası ya da şüphesi olan annelerin kendilerini iyi hissettikleri sürece bebeklerinden ayrılmayarak emzirmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Örgütün Üreme Sağlığı Araştırma Dairesi’nden Anshu Banerjee de anne sütünde canlı virüse rastlanmadığını, sadece virüs parçacıkları görüldüğünü kaydetti.