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'Emzirmek kadını meme kanserinden korur'

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

OSMANİYE Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.

'Emzirmek kadını meme kanserinden korur'

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tamer Gülsür, kadınlar arasında en sık meme kanserinin görüldüğünü belirterek, "Koruyucu faktör olarak bebeklerinizi emzirin, emzirmek kadını meme kanserinden korur" dedi. Osmaniye Devlet Hastanesi konferans salonunda, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık' konulu program düzenlendi. Programa Vali Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sağlık personeli, hastane çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Meme kanseri konusunda bilgi veren Op. Dr. Tamer Gülsür, "Süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalması ve vücudun başka yerlerine yayılması sonucu oluşan hastalığa meme kanseri denir. Kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Kadınlarda ortaya çıkan kanserlerin yüzde 32'si, kansere bağlı ölümlerin yüzde 18'i meme kanserine bağlıdır. Tüm hayatları boyunca her 9-10 kadından birinde görülme olasılığı vardır. Meme kanserinden koruyucu faktör olarak anneler çocuklarını mutlaka emzirmelidirler. Ayrıca ilk çocuğun 30 yaş öncesinde doğması ve haftada 3 kez egzersiz yapmak riski yüzde 35-40 oranında azaltır" dedi. Memenin her ay düzenli olarak en az 5 dakika muayene edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Tamer Gülsür, "Eğer kitle bulursanız, paniklemeyin. Bu kitlelerin yüzde 90’ı kanser değildir. Bir sağlık kuruluşuna veya doktora başvurun. Unutmayın erken tanı hayat kurtarır" diye konuştu.
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'Emzirmek kadını meme kanserinden korur'

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